Del abrazo Trump-Milei y la euforia en los mercados al Black Week de los mayoristas

La marcha victoriosa que expresa el gobierno de Javier Milei por la baja de la inflación, los dólares paralelos y el riesgo país convive con los interrogantes en el mundo corporativo por las expectativas de recuperación, que llevan a que sólo las inversiones estén relacionadas con Vaca Muerta y la minería. Aún les cuesta ver lo que aportará el campo con la próxima campaña gruesa, siempre y cuando enero sea benévolo con el clima. Son preguntas sobre una economía real que apenas da, en algunos rubros, señales de recuperación. Dudas que no empañan el fervor que volvió a envolver a los mercados esta semana, porque no expresa confianza del establishment en el plan económico sino la certeza de que nadie de la oposición está en condiciones de cuestionarlo, como volvió a probarlo el naufragio de la sesión en Diputados que podría haberle impedido al presidente seguir gobernando por decreto.

La euforia volvió este martes al mercado cuando se cayó la sesión donde la oposición buscaba restringir el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), regidos por una ley impulsada por el kirchnerismo en 2006. También empujaron el dato de 2,7% de inflación y los abrazos y fotos de familia con Donald Trump y Elon Musk. Reforzado por las versiones de que volverá a habilitar dinero fresco del FMI, como sugirió un estratega de BlackRock en una charla privada. Pero la clave, para el mercado, fue otra vez la demostración de fuerza política. La garantía de gobernabilidad que le exigían los inversores.

El dólar MEP bajó de los $1.100 y el riesgo país se colocó debajo de los 800 puntos al cierre de otra semana de buenas noticias para el gobierno desde el sector financiero. La ola de optimismo dejó subas significativas en los bonos en dólares que promediaron el 3,7% en los de ley extranjera y 3,4% en los regulados por ley local. Registran alzas cercanas al 90% en dólares en lo que va de 2024.

En cambio, la microeconomía sigue mostrando signos preocupantes, la consultora Scentia publicó que en octubre las ventas en supermercados de cadena y proximidad fueron 20,4% inferiores en volumen a las de un año atrás. Tal vez por eso esta semana por primera vez el Black Week Nacional Mayorista para reactivar el consumo. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) organizó la primera semana de ofertas que se desarrollará entre el 18 y el 25 de este mes. Así lo confirmó el empresario local Martín Parodi, directivo de Cadam, y cuya empresa formará parte de esta movida a nivel nacional.

La necesidad de ventas llevó a que esta semana se presentaran 672 empresas como potenciales vendedoras a distintos niveles del Estado provincial, municipal y comunal, con las que el Ejecutivo santafesino apunta a mejorar las compras del sector público y priorizar a empresas santafesinas.

Por esta continuidad de las bajas ventas es que algunas corporaciones continúan analizando la venta de su negocio a un grupo local y, como reconocen por estos días, hasta se entusiasman con la posibilidad porque sus activos parecen recuperar algo valor con el encarecimiento del peso.

El único anuncio de relevancia en materia de inversiones esta semana lo hizo la gigante de la minería a nivel mundial, Río Tinto, que planea invertir 250 millones de dólares en la búsqueda de cobre en uno de los proyectos del país. Planea entrar en el proyecto sanjuanino Altar.

Según contertulios que estuvieron en la exclusivisima cena de lanzamiento de 25.000 dólares el cubierto en la Fundación Faro, el think thank de Milei dirigido por Agustín Laje, como los empresarios Eduardo Elsztain (Irsa), Sebastián Bagó, Marcelo Mindlin (Pampa), Martín Migoya (Globant), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), José Urtubey (Celulosa), Jorge O’Reilly (Eidico) y los hermanos Germán y Patricio Neuss, entre otros, el escenario no cambió demasiado en las últimas semanas respecto a las expectativas e incertidumbres que persisten sobre la economía argentina. También los nombres que figurarán en el próximo gabinete de Donald Trump.

Es que ahora el planteo es que Argentina se volvió un país muy caro en dólares y se convirtió en las últimas semanas en un tema de conversación en cada reunión o evento empresario. La salida que plantea la mayoría es la baja de impuestos para ganar competitividad, pero reconocen que por el momento parece imposible a corto plazo.

La mala noticia en materia industrial se produjo este sábado con el incendio de la curtiembre Arlei, de la familia Leiser, ubicada en el norte santafesino (Las Toscas). La empresa es uno de los principales proveedores de cuero para la industria automotriz. La provincia de Santa Fe se destaca en este rubro de bajísimo perfil dentro del mundo de los negocios, en el que se destaca otra importante curtiembre, Sadesa (Esperanza), dirigida por Miguel Galperin, hermano de Marcos Galperin (fundador de Mercado Libre), que bajo su conducción desde 2006 se consolidó como una de las principales proveedoras de cuero para calzado, marroquinería y tapicería, abasteciendo a marcas internacionales como Nike y Adidas. Sadesa fue fundada en 1941 por Walter Lebach, abuelo materno de los hermanos Galperin.

Otro de los temas relevantes en las conversaciones empresariales son los cambios en el Poder Judicial que se avecinan tanto a nivel nacional como provincial, más aún después de aprobada esta semana la reforma del Poder Judicial. Los numerosos cargos vacantes en todos los estamentos exponen que más temprano que tarde se generará un nuevo status quo.

Los cambios de la estructura de poder político se podrían profundizar en las próximas semanas si finalmente avanza la reforma Constitucional en Santa Fe, con la que Pullaro completaría un primer año de gestión prácticamente con todos los objetivos cumplidos, si bien el asesinato de Pillín Bracamonte vuelve a dejar latente que el tema seguridad lo acompañará toda la gestión.

Los movimientos dentro del Poder Judicial no terminaron ahí esta semana. El allanamiento del despacho del juez federal Marcelo Bailaque por parte de Gendarmería Nacional en la mañana de este jueves en el edificio ubicado en bulevar Oroño al 700, donde se le secuestró su teléfono, y el de su secretario, provocó rápidamente comentarios no sólo en el mundillo de la política y del poder judicial, sino fuertemente entre empresarios y de negocios. ¿Algún empresario o ejecutivo más podría verse impulsado ahora a sumar su denuncia por otros hechos similares?

¿Por qué podría generar esa necesidad de presentarse ante la Justicia? Es que también allanaron oficinas de AFIP-Aduana de Santa Fe, Rosario y de la Aduana-Hidrovía, y la causa habría sido impulsada por un ex directivo de una aseguradora que previamente había sido denunciado por delitos económicos impulsada por el magistrado. En la causa también se incautaron celulares al ex vicepresidente de Newell’s Pablo Allegri y a Carlos Andrés Vaudagna de la ex Afip.

Las causas abiertas en este sentido la impulsan los fiscales de Procunar, Matías Scilabra; el de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) Juan Argibay; el fiscal federal Federico Reynares y el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, el de Reconquista Roberto Salum.