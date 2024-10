Detrás del dólar bajo: la primavera inmobiliaria y la apuesta para seducir a Costantini, Eurnekian y Eskenazi

En un país donde gobernar parece sinónimo de mantener el dólar controlado, Javier Milei no duda en agradecerle constantemente a Luis Caputo. Los trucos del "coloso" financiero para calmar la divisa vienen dando resultado, y el dólar blue cerró la primera semana de octubre por debajo de los $1200. A esto se suma una noticia aún mejor para el gobierno: una inflación por debajo del 4% en septiembre.

Sin embargo, el precio de esta calma no es menor. Mientras el efecto de "estabilidad cambiaria" da un respiro a una sociedad golpeada por la crisis, la realidad de la economía es otra: la recesión golpea y la pobreza sigue escalando. El mundo de los negocios se encuentra entre lo que perdió y la necesidad de creer -más por una cuestión de fe "de que no vuelvan los otros", que de ver drivers claros- que se está a las puertas de un nuevo ciclo de crecimiento, crecimiento.

El mercado inmobiliario parece estar capitalizando esta situación. Impulsados por el blanqueo de montos inferiores a 100.000 dólares y una cierta calma en el tipo de cambio, el sector ha visto un aumento en la actividad, con lanzamientos de proyectos en distintas zonas de Rosario y Funes. Esta semana fuer el turno del estudio de arquitectura Gagliardo, que presentó recientemente el complejo Abra en colaboración con Lamelas, y se espera que el próximo mes continúen con un proyecto en Fisherton. Otros desarrolladores, como Qala y Pecam, también presentarán el 18 de octubre Midtown.

El gobierno provincial, por su parte, está en conversaciones con desarrolladores como Eduardo Costantini para que desembarque en la región con proyectos de gran escala, como los propuestos en la cabecera del puente Rosario-Victoria. Además, esperan avanzar con proyectos como el Batallón 121 de la mano de empresarios de renombre como los Eskenazi y Eurnekian, y del que participa la desarrolladora local Pecam, después que esta semana se confirmara un crédito de 75 millones de dólares de la CAF para, entre otras obras, la villa olímpica en el Batallón 121 para 500 atletas.

También apunta a avanzar con un proyecto inmobiliario a través del traslado y venta de la cárcel de Richieri, un viejo anhelo de la política y desarrolladores inmobiliarios, o en el de la EPE en Catamarca y San Martín. Y espera, también numerosos empresarios, que Nación destrabe y tome la decisión política para la relocalización de las familias que tomaron el terreno en Puerto Norte y completar así la transformación de la zona.

"Si Nación no hace nada terminamos como Macri y la Villa 31 en Buenos Aires, pintando de todos colores esas construcciones precarias para que no se note tanto el contraste", comentó esta semana un empresario el viernes durante el evento que realizó la Región Centro. Los diputados y armadores de la Libertad Avanza tomaron nota.

En paralelo, varios empresarios confirmaron a Ecos365 que avanzan otros desarrollos que apuntan a salir a la luz en las próximas semanas. Pero no sólo de viviendas, hay por lo menos dos iniciativas para desarrollar nuevos centros comerciales dentro Rosario que aún siguen en los “tableros” de dibujo.

Pero la recuperación no es uniforme. Mientras los desarrollos inmobiliarios y las concesionarias de autos cero kilómetro registran un buen momento —a pesar de una caída en la producción automotriz del 12% en septiembre—, el consumo muestra una cara muy distinta. Varias cadenas de supermercados reportaron caídas significativas en septiembre, lo que ha llevado a cada vez más empresas del sector a poner sus locales a la venta. Los precios que piden por sus negocios, aseguran, solo se justifican por la ley de Grandes Superficies. Sin esta regulación, "no valen ni la mitad", según un empresario del rubro que fue a ver si compraba y no podía creer la falta de mantimiento e inversión que requerirían esos comercios y la plata que le pedían.

Cómo la ven los gigantes al campo

Por otro lado, la falta de lluvias en la zona núcleo agrícola está complicando la campaña actual, según señalaron los CEO Marcos Bradley, de Syngenta, y Juan Farinati, de Bayer, Juan Lariguet, de Corteva Agriscience en la Amcham Agrobusiness Conference 2024. La logística se verá afectada cuando los productores, enfrentados a una ventana de siembra corta, intenten acceder a los insumos al mismo tiempo. Para Farinati, este año es uno de transición hacia un modelo más eficiente y sustentable, en el que la producción se convierte en la prioridad por sobre la compra estratégica.

En paralelo, el sector financiero también ha mostrado movimientos. El Banco Santa Fe parece estar cerca de extender su exclusividad como agente financiero provincial, pero en el sector están convencidos que esta vez será bajo un esquema sui generis. Además, la colocación de un "pagaré verde" por parte de Smod, con certificación B, de la mano de Nasini, lo convierte en la primera compañía de Rosario en financiarse de esta manera en el Mercado Argentino de Valores (MAV).

La inversión más importante de la mano de un grupo local

La semana próxima traerá noticias positivas en el sector energético, con el Grupo Albanesi inaugurará formalmente la Central de Cogeneración Arroyo Seco, tras una inversión de 165 millones de dólares. La central inyectará 130 MW al Sistema Argentino de Interconexión y proveerá vapor al complejo industrial de Louis Dreyfus Company, optimizando así su proceso productivo. Se trata de la invesión más importante, y en un sector clave, de los úlitmos años en la región de la mano de una empresa local. Dato no menor.

Cargill reflota proyecto de internacionalización de contratos futuros

Mientras tanto, el panorama del comercio exterior no deja de estar en movimiento. Cargill volvió a poner sobre la mesa la idea de una integración de Sudamérica con el Chicago Board of Trade para negociar futuros, una propuesta que encuentra eco entre otros grandes actores del mercado, aunque las diferencias en pricing entre Chicago, Brasil y Argentina plantean desafíos significativos. Lo planteó Fernando Cozzi, CEO de Cargill Argentina.

El planteo se conoce en un contexto en el que el Matba-Rofex avanza en la integración con el MAE, con lo que en la Argentina quedarán ahora sólo tres. Los otros dos mercados son el Byma y MAV. Varios de los CEO de los otros grandes jugadores presentes en el eventos de Amcham consultados por Ecos365 coincidieron con las palabras del número uno del gigante estadounidense.

De todos modos, uno de los principales ejecutivos del sector señaló que actualmente “es difícil porque el pricing de Chicago es diferente a Brasil y Argentina, las fechas, condiciones, et, lo que sí se puede avanzar es con mayor interacción con San Pablo”. En la Bolsa de Comercio de Rosario no parecen estar preocupados por ahora.

La relación Milei y China

Finalmente, las relaciones internacionales también se destacaron en la agenda de la semana después que el propio presidente Javier Milei, parecería haber dado un giro de 180° de su postura frente China. Ecos365 consultó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien señaló la importancia de China como socio comercial estratégico, enfatizando que las recientes conversaciones buscan fortalecer la colaboración, especialmente en el financiamiento crítico para el país.

Entre promesas de estabilidad y signos de reactivación sectorial, el escenario económico de Argentina sigue siendo un juego de equilibrios delicados, con sectores que celebran repuntes puntuales mientras otros continúan en caída.