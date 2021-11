Día clave en el Concejo Municipal para el proyecto del Hotel Hilton

Este martes será clave para el proyecto de construcción del hotel de la cadena Hilton en Rosario, ya que los empresarios a cargo de la iniciativa responderán consultas de los concejales de las comisiones de Planeamiento y Gobierno. Si todo marcha sobre rieles, finalmente se avanzaría con una enorme inversión que permitirá empezar a revitalizar el microcentro local.

Los referentes de Argenway fueron convocados para las 12:50 en el Palacio Vasallo con el objetivo de destrabar un proyecto que ya lleva un año de idas y vueltas, pero que ahora parece estar medianamente encaminado. Aunque la propuesta después debe ser analizada por Ecología y Ambiente, se da por descontado que si en el encuentro de este martes recibe el ok, no tendrá mayores dificultades para luego obtener luz verde en las instancias subsiguientes.

No fue sencillo el camino trajinado por los impulsores del Inconcenter, el complejo de usos mixtos que se emplazará en San Lorenzo, Presidente Roca, Santa Fe y España. Allí funcionará el hotel Hampton by Hilton, el cual contará con 103 habitaciones, residencias, centro de negocios, tres niveles de parking subterráneo y un paseo peatonal a cielo abierto con espacios comerciales y gastronómicos.

De entrada se pidieron excepciones para poder construirlo, como ser más altura del máximo permitido en calle San Lorenzo (61,50, cuando el tope es de 54) y en el bloque interno que da a Presidente Roca (29 metros contra 25 autorizados), cambios en las medianeras y una compensación del 10% en lugar del 15% que se estila. Después de muchas negociaciones, las solicitudes fueron aceptadas, sin embargo aparecieron las dudas en Gobierno. Es que allí se monitorea el origen de los fondos y los ediles no tenían del todo clara su procedencia.

El tema no es menor, en momentos en que se discute reforzar las herramientas del municipio para controlar las grandes inversiones inmobiliarias para frenar las operaciones de lavado de dinero. Los concejales de esta comisión, cuya presidenta es la kirchnerista Marina Magnani (cuyo nombre resonó en las últimas semanas por sus declaraciones contra el empresario inmobiliario Aldo Lattuca, por las cuales el Concejo Municipal deberá pagar $400 mil) y de la que también forman parte Roy López Molina y Daniela León (Cambiemos), María Fernanda Gigliani (de Iniciativa Popular, y que también preside Planeamiento), Caren Tepp (Ciudad Futura), Fabrizio Fiatti (del espacio del intendente Pablo Javkin) y la socialista Verónica Irizar, serán quienes definan.

Superadas las elecciones, los empresarios detrás del proyecto liderado por Lisandro Cristiá retomaron el diálogo primero con el intendente Javkin, y luego con grupos de concejales para acercar posiciones y lograr el aval definitivo que podría darse en esta reunión conjunta. Al parecer, ahora las voluntades estarían más cercanas al sí, pero no todo está cerrado y nadie se anima a asegurarlo, tal como suele ocurrir con todas las inversiones de magnitud en la ciudad. El tema es que en esta ocasión, no hay demasiado margen, ya que el 10 de diciembre se renuevan las autoridades en el cuerpo legislativo y si no se sanciona antes, se volverá a foja cero.