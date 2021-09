Director del Banco Nación sugirió crear una moneda que no se convierta al dólar

Claudio Lozano, director del Banco Nación, sugirió crear una nueva moneda que no sea convertible al dólar. Consideró que podría formar parte del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar el poder adquisitivo de la población tras el resultado electoral.

“¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”, planteó en una entrevista con C5N.

Profundizando en su propuesta, agregó que se trataría de una moneda con todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar. “Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias y una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación económica”, argumentó.

En este sentido, aseveró que el impacto en el tipo de cambio no lo generan aquellos que perciben el Ingreso Familiar de Emergencia. “En todo caso, la expansión de consumo que eso puede generar puede implicar una absorción de grupos concentrados que especulen con el tipo de cambio”, explicó.

Para Lozano también es clave discutir regulaciones cambiarias. "No puede ser solo con una alquimia financiera con compra y venta de bonos donde además gasto reservas. Hay que discutir los mercados paralelos del dólar. Hay que ver si tiene sentido mantenerlos de la manera en que están funcionando", dijo.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, expresó y añadió: "Descreo que no se pueda financiar un ingreso universal. Es discutible que los subsidios no puedan debatirse".

"Hay que modificar las condiciones de desigualdad. Si no modificamos la distribución de los ingresos, el mercado de los ricos es muy chico. Hay que pensar un control social, sentar a todos los actores para cortar con los abusos de la posición dominante", cerró.