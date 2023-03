Dólar, sequía y reservas: los puntos claves de la reunión entre Sergio Massa y el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este miércoles una reunión en Washington con la subdierectora del FMI, Gita Gopinath, en la que coincidieron sobre el “severo impacto de la sequía” en las cuentas del país. El encuentro tuvo lugar antes de que el directorio del organismo trate la cuarta revisión del acuerdo y la flexibilización en las metas de reservas de 2023, para la que se espera luz verde. Los objetivos fiscales se mantendrán por ahora sin cambios a pesar de la fuerte caída que ya se observa en la recaudación por derechos de exportación.

El titular del Palacio de Hacienda transmitió a los funcionarios del Fondo el efecto que tendrá la sequía a partir de un informe que realizó la Secretaría de Agricultura. El mercado estima una caída cercana a los u$s 20.000 millones en el ingreso por exportaciones.También hubo una mención positiva al último canje de deuda que realizó la Secretaría de Finanzas.

El encuentro se dio en la previa de la reunión de directorio del organismo de este viernes, en la que Economía espera que se conozca la aprobación de la cuarta revisión del acuerdo de la que depende un desembolso de u$s 5.300 millones. Poco quedará de esos fondos en las arcas del Banco Central (BCRA), ya que Argentina deberá afrontar el pago postergado la semana pasada por u$s 2.700 millones en medio de la escasez de reservas.

No obstante, la visita de Massa junto a su comitiva tuvo como objetivo reforzar el impacto de la sequía en la agenda bilateral con Estados Unidos para asegurarse luz verde del directorio al giro de divisas, pero en particular a la flexibilización de las metas de acumulación de reservas en u$s 3.000 millones para el primer trimestre, desde los u$s 5.500 millones respecto a diciembre de 2021 y en u$s 2.000 millones para el acumulado de 2023, desde los u$s 4.800 millones.

Ese no será un gran alivio para el BCRA en medio del peor comienzo de año en materia de venta reservas desde que se tiene registro, algo que pone en peligro de incumplimiento los criterios pactados entre enero y marzo, que de todas formas serán revisados en junio. Al respecto, según publica BAE, la consultora Analytica proyectó: “Si el Gobierno cumpliera el nuevo compromiso de acumulación de reservas de u$s 2.800 millones en 2023, las importaciones deberían reducirse mucho y, por tanto, profundizar la recesión. El cumplimiento exigirá una caída de las importaciones de u$s 20.972 millones (-24,3%) que implicará una caída del PBI del 6,9%”.

En este marco, no habrá por el momento cambios en la meta anual de déficit fiscal de 1,9% del PBI acumulado a pesar de que se espera una reducción en la recaudación de al menos 0,6 puntos del PBI este año. Ese objetivo que quedó también al límite debido a la dinámica del primer bimestre por los pagos de deuda flotante y la merma de ingresos por la seca. Ese punto también es clave para que la emisión monetaria para asistir al Tesoro no supere el 0,6% del PBI pactado.

Sin embargo, fuentes de trato diario con los funcionarios del FMI aseguran que el acuerdo “es algo que está vivo”, por lo que ante situaciones externas como la sequía puede haber cambios. En las condiciones actuales, el mercado descuenta que el sendero deberá ser recalibrado.

¿Nuevo Dólar soja?

Tras la reunión con Gita Gopinath, Sergio Massa señaló que junto a los representantes del organismo se coincidió en la importancia de la decisión del Gobierno de continuar avanzando con medidas que fomenten el incremento de exportaciones con el objetivo de fortalecer las reservas. La visión oficial es que el organismo abrió una puerta para generar beneficios fiscales o tipos de cambios diferenciales para aliviar la situación de las economías regionales más afectadas por la sequía.

Por otro lado, desde Agricultura afirmaron que por ahora no está sobre la mesa la posibilidad de otorgar un nuevo dólar soja ante la escasez de reservas en el BCRA. Aunque hay sectores del equipo económico que no lo descartan.