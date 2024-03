Dólares paralelos: las causas de la baja y qué pronóstica el mercado

El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP profundizaron esta semana su tendencia bajista impulsada tras el discurso de Milei en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, y -como lo anticipaban analistas- la divisa perforó el umbral de los $1.000.

Los analistas atribuyen la caída de las divisas libres a un mix de factores y vislumbran que en un escenario de ajuste monetario la calma cambiaria podría prolongarse en lo que resta del mes si no surgen eventos disruptivos en el área económica o política.

En ese sentido, el mercado estará atento a la reunión que mantendrá este viernes el gobierno nacional con los gobernadores.

La caída de los dólares paralelos se da en un contexto donde el Banco Central sigue acumulando reservas, y la entidad monetaria ya acumula compras netas por casi u$s9.000 millones desde la asunción de Javier Milei.

En este contexto donde la brecha cambiaria bajó a cerca del 20% resurge el planteo de si es o no un buen momento para salir del cepo cambiario.

Dólares paralelos: las causas que motorizan la baja

Sobre las razones de la caída de los dólares paralelos, el analista financiero Christian Buteler aseguró a Iprofesional que "son varias". Entre ellas, mencionó: "la gran dolarización previo a las elecciones, hay un shock inflacionario muy fuerte donde los ingresos no acompañan y tenes gente que por un lado no tiene capacidad de ahorro como para comprar dólares, y muchos tienen que vender para solventar los gastos porque no llegan con sus ingresos". También destacó "que el gobierno está emitiendo menos dinero, no hay ese sobrante tan fuerte que tenía antes de pesos".

A su vez, Nery Persichini, estratega de GMA Capital enumeró entre los principales drivers: "el norte fiscal y los primeros resultados de superávit financiero; la estrategia de licuación administrada de la masa monetaria, basada tanto en la aceleración inflacionaria inicial (por reacomodamiento de precios relativos) como en la desconexión de la "maquinita" con fines fiscales (emisión exógena); la mejora en la posición de reservas netas del BCRA; la profundización de la recesión que, en un marco de empresas e individuos dolarizados, empuja la oferta financiera; el esquema "blend" del mercado cambiario, que genera oferta comercial vía CCL; y la vigencia de la mayor parte del andamiaje del cepo"

Dólares paralelos: ¿pueden seguir bajando?

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, los dólares financieros "están baratos por una buena oferta que ofrece el dólar blend, los volumenes que estarían operándose en ese contexto son bastante altos, muy similares a las intervenciones que Massa hacía para contener las subas de CCL/MEP".

"No deberían bajar mucho más porque en ese caso deja de ser conveniente la suscripción de BOPREAL y a los importadores les va a convenir ir a buscar CCL. También se va percibiendo un atraso cambiario importante en el oficial que en la medida que se comience a corregir puede generar alguna zozobra", auguró.

Para Buteler, la calma podría seguir porque "plata va a seguir faltando, exportaciones va haber cada vez más, emisión de dinero el gobierno promete no desbarrancarse, con lo cual desde ese punto de vista podrías decir que el dólar se va a quedar tranquilo, pero a mi no me cierra".

A su criterio, los dólares libres "están más cerca de un piso que de un techo porque la inflación sigue corriendo, no veo que se puedan mantener planchados" y consideró que " en algún momento el mercado va a decir el dólar está quedando muy atrasado, si los inversores perciben que está muy barato, piensan ya hice una buena diferencia, y me posiciono de vuelta en dólares".