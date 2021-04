Dos socios abren un nuevo bar con el que apuntan a revitalizar el centro de Rosario

El centro rosarino se convirtió en una dolorosa postal que exhibe los efectos claros de la pandemia y la crisis económica que se vive desde hace meses. Con cientos de locales cerrados, oficinas con sus luces apagadas y una merma considerable en la circulación de personas, muchas de sus calles arrojan un paisaje desolador. El escenario empeoró tras conocerse el inminente cierre de la mega tienda de Falabella en el edificio de Córdoba y Sarmiento, donde durante años funcionó La Favorita.

Si bien es evidente que muchas personas volcaron sus salidas recreativas hacia otras áreas de la ciudad hoy más atractivas, asoma un nuevo proyecto en la tradicional esquina de San Luis y San Martín con la que un grupo de empresarios apunta a revitalizar la franja conocida como "microcentro", la cual barca a las peatonales San Martín y Córdoba, llegando hasta el Monumento a la Bandera de un lado y calle Corrientes del otro.

Se trata de Café Moovi Club, una confitería que funcionará dentro del complejo Nuevo Monumental y trae consigo una propuesta novedosa para una zona que casi no cuenta con ofertas de este tipo, al haberse volcado el rubro hacia otros lugares como Pichincha, Pellegrini y Bv. Oroño.

El espacio será gerenciado por dos socios: María José Elorza, con experiencia en el ámbito de la decoración de locales comerciales y Mauricio Plano, Lic. en Turismo y Hotelería, especializado en la capacitación y gestión gastronómica. También contará con la asesoría de Diego Pregot, quien se encuentran al frente del Bar Victoria de calle San Lorenzo y Presidente Roca.

"La idea nuestra es pintar esta esquina, iluminarla bien y trabajar con el Gobierno local y con los comerciantes de las otras cuadras con la meta de revitalizar la zona. Queremos que no se sostenga solo en este proyecto aislado, sino más bien aunar fuerzas para mejorar todo el entorno a su alrededor", precisó Plano a Ecos365 y agregó que la obra ya se encuentra casi finalizada y solo falta la habilitación municipal por lo que estiman abrir durante la primera semana de mayo.

Paso a paso

En agosto del 2018, una nueva administración adquirió el cine Monumental, luego de hacer un salvataje para que el mismo no cerrara definitivamente sus puertas como había anunciado, tras afrontar diversos problemas económicos. En ese entonces, los recientes dueños diseñaron un plan con el objetivo de cambiarle la cara al lugar que se había deteriorado notablemente con el paso de los años.

El mismo comprendió sumar equipamiento de última tecnología para las diferentes salas, las cuales también fueron remodeladas junto con los baños. Además, se hizo ingresar a la boletería y al candy bar que antes funcionaban en la parte externa del complejo. En cuanto al área de la esquina de San Martín y San Luis, la misma estuvo reservada desde un inicio para montar allí una propuesta gastronómica que a diferencia del bar anterior, trabajase una carta con comidas más elaboradas y cafetería de primer nivel.

Un adelanto de lo cómo se verá el bar en su interior.



Aunque se habló de que sería una franquicia la que tomaría posesión de dichas instalaciones, fueron dos socios locales quienes decidieron hacerse cargo de su administración. La oportunidad llegó por medio de María José, esposa de un empresario del rubro heladero cuyo hijo, Facundo Cacciabue, es titular de la marca Más Helados, la cual posee un local anexado al complejo, en el espacio donde antes se encontraba la boletería.

"Ella me comentó la posibilidad de concesionar la parte gastronómica del cine y ahí decidimos armar una sociedad y nos pusimos a trabajar en el proyecto", señaló Plano y aseguró que, aunque la idea era concretar su inauguración para el mes de enero de este año, los planes se retrasaron. Es que el proyecto no fue ajeno a la faltante de ciertas materias primas, provocando una demora en los plazos de la construcción, sumado a la pandemia, que durante un tiempo restringió la cantidad de personas habilitadas a desempeñarse dentro de una obra.

La propuesta

Cafe Moovi Club contará con una oferta que abarcará las cuatro comidas y estará orientada a distintos tipos de público. Plano indicó que ofrecerán almuerzos ejecutivos y una variedad de platos elaborados dirigidos a un público adulto, pero también comidas rápidas como hamburguesas, sándwiches, pizzas y minutas pensadas para la clientela más juvenil. A su vez, los oficinistas de la zona tendrán un "corner café", una ventana a través de la cual despacharán esta bebida y distintos productos de pastelería y panadería para llevar.

"El tema de la pastelería y las opciones dulces ocuparán un lugar importante dentro del proyecto. Vamos a tener elaboraciones propias y estamos evaluando tres propuestas de marcas locales para tener como proveedora. Lo mismo con el café, es una marca de afuera pero que tiene presencia en la ciudad con distintos negocios", señaló el referente gastronómico.

En un principio, el local tendrá capacidad para 50 cubiertos ya que el actual contexto obliga a mantener una distancia mayor entre mesa y mesa en pos de reducir el riesgo de contagios. Si bien el plan original es que el bar opere en conjunto con el Nuevo Monumental, se gestionará de manera independiente al mismo y tendrá su entrada particular en la esquina, aunque por dentro estará conectado con el hall de ingreso al cine permitiendo a las personas trasladarse de un espacio a otro.

“Estamos contentos con este proyecto porque va a levantar mucho toda esa parte de la ciudad que hoy se encuentra decaída".

Esto le permitirá abrir sus puertas a pesar de que hoy la actividad cinematográfica se encuentre prohibida en el marco de las restricciones vigentes en la provincia de Santa Fe. Esto, siempre y cuando no se decreten nuevas medidas en el funcionamiento de la gastronomía. Según sostuvo Plano, si surgen disposiciones que restringen el ingreso de público al interior de los comercios, trabajarán con delivery de determinadas comidas y con el servicio de take away para cafetería.

“Estamos contentos con este proyecto porque va a levantar mucho toda esta parte de la ciudad que hoy se encuentra decaída. De alguna manera se armó un nuevo polo con el cine, la heladería, nuestro bar y alguna cosa más que se va a montar dentro del complejo, creamos un lugar al cual las personas van a poner venir en todo momento del día”, destacó Plano.