El 60,3 % de los hogares urbanos argentinos tiene computadora

En el cuarto trimestre de 2024, un dato alentador para la Argentina: el 60,3 % de los hogares urbanos cuenta con al menos una computadora (ya sea de escritorio, portátil o tableta). Esto demuestra un avance real en términos de acceso tecnológico que tiene implicaciones positivas para la educación, el trabajo remoto, el entretenimiento, y la inclusión digital.

Aunque el acceso no es perfecto ni igual en todas las regiones, estos números muestran que una mayoría significativa de familias urbanas ya dispone de una de las herramientas fundamentales de la era digital.

El contexto general de acceso a tecnologías en Argentina

Según un estudio realizado por el Indec titulado Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación(publicado en mayo de 2025), el 93,7 % de los hogares urbanos argentinos tiene acceso a internet (ya sea fijo o móvil) al cierre del cuarto trimestre de 2024. En contraste, el 60,3 % tiene computadora. Estos números demuestran que aunque casi todos los hogares urbanos están conectados digitalmente, disponer de un dispositivo de cómputo no es universal, pero sí bastante difundido.

Este contexto fortalece la idea de que Argentina se encuentra en una fase intermedia pero positiva de inclusión tecnológica: ya no se trata solo de llevar conectividad, sino de que esa conectividad se traduzca en herramientas que permitan trabajar, estudiar o participar plenamente de la sociedad digital.

Con una penetración creciente de computadoras en los hogares urbanos, los casinos online han visto una expansión muy significativa en Argentina. Según un informe de Mordor Intelligence, se estima que el mercado de juegos online (incluyendo casinos) superará US$ 500 millones anuales en ingresos para 2025.

Este crecimiento está impulsado por la regulación provincial, que ha ofrecido un marco más seguro y formal para estas actividades, y por el acceso a dispositivos como computadoras y smartphones en los hogares, lo que facilita que cada vez más personas puedan jugar en casino argentinos de manera cómoda y regulada.

Así, el hecho de que el 60,3 % de los hogares urbanos tenga computadora no sólo abre la posibilidad técnica, sino que facilita que más personas participen en estas plataformas con mejores condiciones de uso y seguridad.

El acceso a computadoras en tantos hogares urbanos también impulsa el comercio electrónico. Según el informe Comercio electrónico en Argentina: datos del 2025 de Payments CMI, 8 de cada 10 adultos en Argentina realizan compras en línea.

Además, ese informe señala que en 2024 el volumen de comercio electrónico llegó a US$ 33 mil millones. La computadora ofrece un medio cómodo para explorar catálogos, comparar precios, ver detalles mayores de productos, y efectuar compras con mayor seguridad que en dispositivos móviles para ciertos productos. Por ejemplo, aunque gran parte del e-commerce se hace por móvil (71 %) según esos mismos datos, el 29 % restante se realiza mediante computadora, lo que evidencia la importancia de que esos hogares que las poseen puedan participar plenamente.

El entretenimiento digital se ha vuelto un terreno fértil gracias al acceso masivo a computadoras. Un artículo reciente señala que el mercado de videojuegos en Argentina alcanzará hacia fines de 2025 unos US$ 1.780 millones de ingresos, con una estimación de alrededor de 16 millones de jugadores.

Tener una computadora en casa permite jugar no solo títulos casuales, sino también juegos más exigentes, participar en comunidades, consumir contenido en streaming, y acceder a plataformas de juego que requieren mayor potencia o periferia que las de un móvil. Esto favorece tanto la diversidad del entretenimiento como la posibilidad de que estas actividades se vuelvan parte más integrada del estilo de vida digital de muchas familias urbanas.

Cómo combinar tecnología y participación segura y responsable

El crecimiento del acceso a computadoras en los hogares argentinos no solo abre la puerta a nuevas formas de entretenimiento y trabajo, sino que también permite fortalecer una cultura digital segura y responsable.

En el caso de los casinos online, por ejemplo, las regulaciones provinciales —como las implementadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires— han establecido marcos claros de licencias, buenas prácticas de pago y protección al usuario. Esto significa que más personas pueden disfrutar de estas plataformas en un entorno confiable, donde la tecnología facilita tanto la diversión como la seguridad.

Del mismo modo, contar con una computadora en casa favorece la educación digital de toda la familia. No se trata solo de acceder a contenidos o servicios, sino de aprender a usarlos con conciencia: respetando la privacidad, aprovechando los recursos en línea para el aprendizaje y ejercitando un uso ético de la red.

Según datos recientes, alrededor de 6 de cada 10 chicos pueden acceder a una computadora en su hogar para estudiar, un número que coincide con ese 60,3 % de hogares urbanos con computadora. Esto se traduce en la posibilidad de hacer tareas, realizar cursos virtuales, investigar y ampliar sus horizontes más allá del aula tradicional.

La encuesta Kids Online Argentina 2025, realizada por UNICEF, subraya además que disponer de dispositivos adecuados y conexión frecuente potencia el rendimiento académico, la autonomía en el aprendizaje y el desarrollo de una alfabetización digital crítica.

Así, el acceso a la tecnología no solo multiplica oportunidades de juego, trabajo y comercio electrónico, sino que también fortalece competencias esenciales para la vida en el siglo XXI, asegurando que la participación digital sea inclusiva, segura y enriquecedora para toda la sociedad.