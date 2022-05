El CEO de Disney+ no descarta incluir el catálogo de ESPN en la plataforma

El CEO de Disney, Bob Chapek, tiene ideas claras sobre el futuro de transmisión total de ESPN. Dijo a los analistas e inversores que "cuando llegue el momento de apretar el gatillo", cree que ESPN puede crear "la mejor oferta para fanáticos que atraerá a los superfanáticos que aman los deportes" y "creo que no hay nadie más que ESPN que pueda, francamente, saca eso.

Esta no es la primera vez que escuchamos a un ejecutivo de Disney hacer referencia al potencial de la transmisión de ESPN: el ex director ejecutivo Bob Iger dijo en 2015 que sucederá eventualmente, pero proyectó la posibilidad en más de cinco años. Por el contrario, Chapek dijo que Disney no está listo para compartir los detalles de su modelo sobre cuánto tiempo le llevaría alcanzar la rentabilidad o el impacto que tal cambio tendría en sus acuerdos comerciales existentes con ESPN por cable, sin molestarse en incluir detalles lejanos. horarios como tranquilidad para sus socios de cable.

La conversación comenzó porque un analista preguntó qué es lo que impide que la compañía haga de ESPN Plus una red de deportes completamente a la carta. Tal como están las cosas, la suscripción ofrece transmisiones simultáneas ocasionales de las redes de cable de ESPN, así como alguna programación de transmisión exclusiva, pero no puede reemplazar a ESPN tradicional para la mayoría de los espectadores, y hay una razón importante: el dinero.

Como reconoció Chapek en su respuesta, las redes lineales heredadas como ESPN y las tarifas de cable que aportan son "enormes generadores de efectivo", lo que crea la vacilación de Disney para alterar el modelo comercial existente demasiado pronto.

El colapso no tan lento de los números de suscriptores de las compañías de cable debido al corte del cable no es ningún secreto. En su apogeo en 2010, EE. UU. tenía alrededor de 105 millones de hogares con televisión de pago. Un informe de marzo de Leichtman Research Group que realiza un seguimiento de las mayores empresas de televisión de pago por cable, satélite y fibra de EE. UU. vio caer su número de suscriptores en unos 5,5 millones en 2021 tras una pérdida de 5,78 millones en 2020, dejando sus números para el principio. de 2022 en alrededor de 68,1 millones.

Sin embargo, continuó: "Al mismo tiempo, somos muy conscientes de nuestra capacidad para entrar de manera más agresiva en el área DTC [directo al consumidor, también conocido como transmisión] de ESPN, por lo que lo que estamos haciendo es algo así como poner un pie en el muelle, por así decirlo, y un pie en el bote ahora mismo”.

“Pero lo que sabemos es que, en algún momento, cuando sea bueno para nuestros accionistas, podremos entrar de lleno en una oferta de DTC de ESPN, de la manera que usted describe, y creemos plenamente que existe un modelo comercial allí. para nosotros, eso nos permitirá recuperar el crecimiento en ESPN Plus en una expresión completa de DTC”.

Este es un equilibrio que Disney ya ha hecho mucho para alterar al cambiar su enfoque de los canales de cable con el lanzamiento de Disney Plus , y similar al que Warner está navegando con HBO y HBO Max. Las configuraciones tradicionales de televisión de pago (incluida la transmisión en línea como las que ofrece Disney a través de Hulu con Live TV) aún tienen demasiado impacto en los resultados de Disney como para que Disney las pase por alto y lance la experiencia completa de ESPN como su propia suscripción de transmisión, como lo ha sido durante muchos años. , pero el punto en el que eso cambiará está lo suficientemente cerca como para que Chapek se sienta cómodo considerando abiertamente las posibilidades.