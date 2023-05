El FMI evalúa las medidas de Massa y avanza la discusión para fortalecer las reservas

El FMI afirmó este lunes que evalúan las últimas medidas que anunció el Ministerio de Economía. En medio de las negociaciones para recalibrar el acuerdo y adelantar los desembolsos del segundo semestre, que suman u$s10.800 millones, el organismo reiteró que las discusiones se centran en mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las escasas reservas del BCRA. En el Palacio de Hacienda consideraron que este último punto es un guiño a la posibilidad de conseguir el adelanto de los giros en junio, tal como espera Sergio Massa.

El 8,4% de inflación de abril que se conoció el viernes pasado disparó reuniones durante el fin de semana entre Massa y sus funcionarios, en las que trabajaron en un paquete de iniciativas que fueron anunciadas este domingo. Entre ellas se encontraban la suba de tasas que oficializó este lunes el BCRA y la intención de acelerar las negociaciones con el Fondo, además de ir por la ampliación del swap chino y financiamiento de las importaciones desde Brasil.

En ese marco, un vocero del organismo comentó: "Estamos evaluando las medidas. Como hemos dicho anteriormente, seguimos discutiendo formas de reforzar el programa y salvaguardar la estabilidad a la luz de la grave sequía. Esto incluye políticas para mejorar la sostenibilidad fiscal y fortalecer las reservas, ambas esenciales para reducir la inflación, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables".

Así, continúan las reuniones virtuales entre Economía y el FMI para recalibrar el actual programa ante el impacto de la sequía en los ingresos del país. Los funcionarios locales que encabezan las negociaciones son el viceministro Gabriel Rubinstein y el jefe de asesores Leonardo Madcur.

El organismo se focalizó en la necesidad de “mejorar la sostenibilidad fiscal” tras el impacto de la caída en la recaudación por derechos de exportación. El déficit primario superó en el primer trimestre la meta prevista en el acuerdo vigente, lo que disparó las transferencias del BCRA para financiar el Tesoro por encima del límite previsto para el primer semestre cuando todavía falta un mes y medio para llegar a esa fecha.

Por el lado de las reservas, la seca le costará a la Argentina al menos u$s18.000 millones según los números que expresó Sergio Massa durante su última participación ante empresarios que asistieron al AmCham Summit. Esas metas fueron flexibilizadas en la última revisión, aunque sumar u$s2.800 millones como contempla la hoja de ruta luce imposible.

En Economía consideraron que la mención a la necesidad de “fortalecer reservas” tiene que ver con las gestiones actuales para destrabar el desembolso de junio, que depende de conseguir una nueva flexibilización del programa, y adelantar los de septiembre y diciembre. Suman u$s10.800 millones que podrían ingresar a un BCRA que tiene reservas netas negativas en al menos u$s1.000 millones.

De todos modos, los vencimientos del FMI, correspondientes al stand by de Macri que se paga con el acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo de 2022, suman u$s14.800 millones desde junio hasta diciembre. El organismo espera que esos fondos no se utilicen más que para pagar sus compromisos, incluso pidió en su última revisión no utilizar reservas para intervenir en los dólares financieros. Algo que Massa desobedeció luego de que el dólar blue llegara a los $500 en la corrida de abril y que se ratificó en los anuncios de este fin de semana.

El principal objetivo del ministro de Economía es evitar una devaluación brusca antes de las elecciones, un escenario que dinamitaría las posibilidades electorales del Frente de Todos y de los que afirman que él será el candidato de la unidad. Por otro lado, lo que el FMI espera quedó plasmado en el documento que resume la última evaluación del país: el dólar oficial tenía un atraso de entre 10% y 25%.