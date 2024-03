El FMI puso en suspenso la posibilidad de un nuevo acuerdo

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, está en la Argentina. Este martes, después de participar de un foro con distintos empresarios, se reunió con el presidente, Javier Milei, y también con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Tras los encuentros, el organismo advirtió que es “prematuro” hablar de un nuevo acuerdo.

Las conversaciones se centraron en repasar los puntos clave del programa con la Argentina. Finalizados los encuentros, en el organismo tomaron cierta distancia sobre la posibilidad de sellar un nuevo pacto.

“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar las políticas encaminadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. Aún es prematuro discutir las modalidades precisas del programa”, expresaron desde el organismo multilateral de crédito.

Sucede que Milei ya repitió en varias oportunidades que tiene la intención de conseguir un nuevo desembolso adicional por parte del organismo. Habló de u$s15.000 millones que -según dijo- servirían para levantar las restricciones cambiarias, un objetivo que el jefe de Estado piensa para mediados de año. De acuerdo a las palabras del Fondo, ese nuevo entendimiento, estaría más lejos de alcanzarse de lo que el Gobierno quiere.

Antes de las reuniones con el mandatario y los funcionarios, Valdés estuvo en el Foro de IEFA Latam en el Hotel Four Seasons en Buenos Aires. Desde allí, le hizo una fuerte advertencia al Gobierno por su plan fiscal: dijo que es importante “revisar la calidad del ajuste” y pidió que los controles cambiarios sean equilibrados “de forma muy cuidadosa”.

El director del Fondo fue claro: expuso que el plan de ordenamiento fiscal tiene que focalizarse en la “calidad” y no la “cantidad”. “El estrés y la angustia son de calidad, no de cantidad”, sostuvo. Dicho de otro modo, que el Gobierno debe cuidar a los sectores más vulnerables de la población para que el ajuste no caiga “desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”.

En enero, el Gobierno selló la séptima revisión del acuerdo, que permitió destrabar un desembolso de u$s4700 millones y dispuso nuevas metas para el programa con la Argentina. Entre los principales puntos del entendimiento, se estableció una meta de superávit primario del 2% del PBI en 2024 y acumular reservas por US$10.000 millones para finales de este año -incluyendo los que se sumaron en las últimas semanas de 2023. Además, el Gobierno se comprometió a finalizar el crédito del Banco Central (BCRA) y a reducir el excedente de pesos para fortalecer el balance del BCRA.