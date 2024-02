El Gobierno redujo al 1% la financiación de un fondo que utilizaban las organizaciones sociales

El Gobierno Nacional modificó el Impuesto PAÍS que se cobra sobre el dólar con el fin de reducir al mínimo el reparto que recibía el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el cual se reducirá al 1% los recursos.

De esta forma, esta medida afectará principalmente los ingresos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno de Alberto Fernández para la urbanización de barrios populares.

En ese sentido, en el decreto queda establecido que a partir de este lunes, el FISU, que recibía la tercera parte de ese 30%, pero a partir de ahora será reducido su financiamiento a la mínima expresión, dado que recibirá un 1%.

El decreto 193/2024, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ordena modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el mencionado tributo.

"La asignación específica del treinta por ciento (30 %) establecida en el inciso b) del artículo 42 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones será distribuida de la siguiente manera: a. Al FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias, para el financiamiento de obras de vivienda social: el uno por ciento (1 %). b. A obras de infraestructura económica: el noventa y cuatro por ciento (94 %). c. Al fomento del turismo nacional: el cinco por ciento (5 %)”, destaca el decreto.

Plan Mi Pieza

En la Argentina existen diversos fondos o fideicomisos que sirven para financiar programas públicos. El FISU fue cuestionado en las últimas semanas por el gobierno, que lo denominó como una "caja negra" del dirigente social Juan Grabois.

No obstante, el actual Secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, destacó, en las últimas horas, que no se detectaron pruebas que justifiquen dichas acusaciones y valoró el uso que se le dio al FISU durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández y que manejó Fernanda Miño, en especial el plan Mi Pieza.

El plan Mi Pieza fue un programa de asistencia que otorgó el Ministerio de Desarrollo Social a mujeres de barrios populares para que puedan realizar refacciones, mejoras y/o ampliaciones de sus viviendas. El último monto fue de $600.000.