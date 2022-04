El cerdo se transformó en la carne más barata y se complica la supervivencia del productor

El sector porcino viene de capa caída y los productores sufren el cimbronazo de una coyuntura que golpea fuerte. Mientras el mercado del cerdo no presenta variaciones, la hacienda vacuna muestra subas considerables y el pollo vivo registra un alza inusitada.

En este contexto, el analista del sector Juan Uccelli dialogó con Ecos365 para reflejar el complicado momento que atraviesa el productor. “Hoy el animal vivo más barato es el cerdo con $190, cuando el pollo está $215 y el vacuno se ubica en $280 - $300 (y de ahí para arriba). El cerdo se ha transformado en la carne más barata y esto es bueno para la gente que está mal económicamente, pero no es saludable para el productor que se encuentra bastante condicionado con su costo de producción”, explicó. Y agregó: “mientras tanto las cosas siguen aumentando y se complica la supervivencia, especialmente de los pequeños productores, que tienen costos altos”.

El escenario también está signado por la pérdida del poder adquisitivo de la población, que “pone un freno” en la venta. Eso, sumado a las importaciones “que siguen siendo significativas”, perjudica al mercado local porque sobra carne y, para peor, llegan cortes desde Brasil. “Vemos un panorama complicado para los próximos 45 o 60 días, sin cambios bruscos en el sector porcino”, vaticinó Uccelli.

Sin embargo, las perspectivas para el segundo semestre son alentadoras. “A mediados de junio vemos una recuperación, que se afianzará seguramente a partir de julio y de ahí en adelante vemos un nivel de actividad muy bueno”. De todas maneras, advirtió: “no será fácil llegar hasta esas fechas porque muchos están complicados”.

Debe señalarse que normalmente el segundo semestre para el sector porcino es positivo porque mejoran los precios, los costos no aumentan tanto y mejora el poder adquisitivo. “Este año me parece que faltará carne vacuna (con lo cual estará cara) y el cerdo tendrá una ventaja importante; ya es competitivo hoy y posiblemente se coloque perfectamente”, analizó Uccelli. Y también expresó: “con la adecuación del dólar que uno imagina, seguramente comencemos a exportar porque hace ya unos meses que no lo hacemos”.