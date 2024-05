El consumo de carne vacuna se consolida como el más bajo de los últimos 30 años

La cadena de ganados y carnes afronta un escenario complicado. Con un faltante de hacienda bien marcado, se esperaba que los precios repunten en esta época del año, pero lo que ocurre en el mostrador impide cualquier tipo de recomposición de valores. Con un poder adquisitivo por el piso, el consumidor ya no convalida aumentos importantes y la rueda se resiente.

Precisamente, el informe de CICCRA muestra a la perfección lo que sucede. En el cuatrimestre enero-abril de 2024, según el reporte mensual de la entidad, operaron 353 establecimientos que faenaron un total de 4,34 millones de cabezas de hacienda vacuna. La cifra representa un 8,1% menos que un año antes.

"Y la producción fue equivalente a 988.000 tn r/c/h de carne, lo que arrojó una baja de 7,7% interanual. La oferta de carne vacuna se contrajo en 82.400 tn r/c/h entre los primeros cuatro meses de 2023 y 2024.

Sin embargo, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 663.400 tn r/c/h y se habría ubicado 17,5% por debajo del registrado en el primer cuatrimestre del año pasado (- 141,1 mil tn r/c/h). "Nuevamente, habría sido el registro más bajo de las últimas tres décadas", indicó la entidad que preside Miguel Schiariti.

Con estos guarismos, el consumo aparente de carne vacuna por habitante habría sido equivalente a 42,4 kilos/año en el primer cuatrimestre de 2024, resultando 18,5% menor al registrado en igual lapso de 2023 (-9,6 kg/hab/año).

Precios en abril

En lo que respecta a los precios al consumidor, durante abril el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza inferior a la del nivel general. En relación a marzo la suba fue de 5,7% vs. 9,2%, producto de un aumento de 6,0% en los precios de los alimentos y de un incremento de 3,5% en los precios de las bebidas no alcohólicas.

Dentro de los alimentos, el precio promedio de las ‘carnes y derivados’ otra vez se ubicó entre los que menos subieron (4,9%). Fue el valor promedio de los cortes vacunos relevados por el INDEC el que contribuyó a esta desaceleración, ya que aumentó 4,7% en relación a marzo. En cambio, el precio del pollo se incrementó 8,2% en el mes.