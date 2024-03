El empresariado espera el fin del cepo y del impuesto País para salir a competir

La estabilidad cambiaria es uno de los logros a corto plazo que ostenta la gestión de Javier Milei. Pocos hubieran imaginado al inicio del gobierno que los dólares financieros permanecerían estables durante tantos meses y que la brecha cambiaria se ubicaría en no más del 20%. Sin embargo, la calma en el mercado del dólar está lejos de disipar múltiples interrogantes que comienzan a ser observados con inquietud por los mercados.

El Círculo Rojo empresarial sostiene públicamente las banderas en apoyo al gobierno, mientras soporta la recesión a la espera del cumplimiento de promesas de campaña, como el levantamiento del cepo al dólar y la eliminación del dólar País. Sin embargo, en privado crecen las críticas sobre la "gestión diaria", así como la falta de "señales" que indiquen haber alcanzado el fondo. Entre quienes dudan que la economía comience a recuperarse en el segundo semestre, estas preocupaciones aumentan.

El presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, fue quien esta semana expresó explícitamente su respaldo al gobierno. "Aquí siempre hubo obstáculos para que las cosas avancen. Ahora eso está cambiando. Se necesita una gran inversión y estamos esperando que nos den luz verde para invertir más", dijo ante una audiencia de empresarios durante el IEFA Latam Forum.

En este sentido, un alto directivo local de una multinacional estadounidense y empresarios pymes consultados para esta columna coinciden: "Con este dólar caro, el cepo y el impuesto País, son pocas las empresas que consideran la exportación como salida a la caída del mercado interno".

Cada vez más entidades empresariales ponen a trabajar a sus equipos técnicos para exponer los problemas de competitividad que enfrentan con la situación macroeconómica actual. Las suspensiones están comenzando a transformarse cada vez más en retiros voluntarios o despidos directos. "Hablamos todas las semanas con el gobierno de Pullaro, hacen gestiones frente a Nación desde el Ministerio de Producción, Puccini siempre nos atiende, pero no tenemos otra opción y ya sabe que vamos a reducir personal", comentó un industrial de un sector que ha recortado a la mitad sus proyecciones de producción y ventas para 2024 en solo tres meses.

El hecho de que los funcionarios de Economía y del Banco Central tuvieran que salir en pleno Semana Santa a desmentir que estén considerando medidas a corto plazo para revertir el cepo solo aumentó la incertidumbre. "Las trabas de Massa continúan", resumió el CEO de un banco consultado por Ecos365, que, sin el negocio de las tasas de 2023, ha comenzado a "reconstruir" el área comercial para competir en el mercado.

Hasta el momento, el único sector que podrá mostrar números positivos en el primer semestre del año es el agro. "Muchos economistas porteños, analistas y empresas vinculadas al campo están confiados en que la cosecha impulsará la economía, aunque quienes conocen el sector saben que será bueno, pero hasta cierto punto".

En este contexto, por el momento el FMI le dice a Caputo "no hay plata". Los grandes fondos solo están jugando algunas fichas con los bonos. Sin embargo, el país aún no ha perdido su atractivo. Los crecientes conflictos bélicos, junto con los importantes recursos naturales (minería, energía, pesca, agro, etc.), hacen que Argentina sea más que atractiva no solo para posibles negocios, sino también como refugio seguro para millonarios que analizan la situación bélica a nivel mundial.