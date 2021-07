El ránking con las empresas lácteas que más producen en Argentina

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla) recopiló los datos sobre el volumen de leche procesada de las principales industrias del sector para armar su ranking. Según aclara, se tomó para su elaboración a todas aquellas empresas que hayan procesado más de 100.000 litros de leche promedio diario en el período comprendido entre el 1° de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021.

A continuación, se muestra el ranking de las empresas que se les pidió información y accedieron a brindarla:

Gráfico Ocla.

En la comparación con el Ranking 2019-2020 y 2020-2021, se puede observar que la empresa Noal SA avanzó un casillero por sobre Nestlé. También se dio este caso en lo que refiere a Adecoagro, que se ubicó por encima de Milkaut cuando en el período anterior se encontraba detrás suyo. Otra empresa que aumentó su producción fue Remolac - Peiretti y Otros, que subió dos posiciones.

Gráfico Ocla.

Observaciones e Información complementaria:

En Argentina en el período analizado la facturación industrial promedio fue de US$ 0,51/litro de leche. Según Ocla, este valor, por ejemplo, para el ranking top 20 de las industrias lácteas mundiales esta cercano a US$ 1,00/litro de leche (IFCN). Uruguay en 2020/2021: US$ 0,51/litro, teniendo en cuenta que las exportaciones representan el 71% del destino comercial de litros de leche procesados (INALE), cuando en Argentina representa el 25%.

Es habitual para medir el nivel de concentración industrial, utilizar el Índice Cr4: cuanto procesan las 4 principales empresas. La principal empresa en Argentina (Cr1) procesa el 12,1% de la leche total, ese valor en los principales países lecheros mundiales está en el rango del 25 al 90%.

El Cr4 alcanza en Argentina al 32% (considerando la estimación del puesto 4), cuando en el mundo lechero las cuatro empresas más grandes procesan entre el 50 y el 97% de la producción total.

A su vez, la entidad destacó que no se presentan cambios significativos en los índices Cr1 y Cr4 respecto a los tres años anteriores en los que se elaboró el ranking. Por ejemplo en Chile el Cr1 es del 28,2% y el Cr4 del 80,5% (ODEPA-2021), en Uruguay 72% y 88% (INALE – 2020), en Países Bajos 77% y 85%, Nueva Zelanda 90% y 98%, respectivamente.

Estas cifras evidencian una gran atomización en el recibo/procesamiento de leche en Argentina. Dentro de las 10 principales industrias, el 41% es procesado por empresas multinacionales (con sus casas matrices en otros países).

El sistema cooperativo en materia de procesamiento de leche representa el 5% (casi el 50% de la leche procesada en los principales países lecheros del mundo es por medio de cooperativas). Cabe acotar que, como sector de Producción Primaria, las Cooperativas concentran en Argentina alrededor del 26% de la producción total de leche.

Variación en la Leche Procesada

En el siguiente gráfico se representa la variación mínima, promedio y máxima de las empresas del ranking y se las compara con la variación total de la producción país que estima la Dirección Nacional Láctea, MAGyP, del período 2020-2021 vs. 2019-2020 en el promedio diario (no a tambo constante).

Puede verse la gran dispersión en las variaciones interanuales entre las empresas del ranking, como así también que el crecimiento es levemente inferior a la variación total país estimada por la DNL, con lo que puede ocurrir que las empresas fuera del ranking (40% del total) crecieron un 6,15% en el año, es decir 1,25 puntos porcentuales más, o que existe una sobrestimación en la producción fuera del ranking.