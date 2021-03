El top ten de whiskies irlandeses para festejar San Patricio

Aunque su producción es histórica, los whiskies irlandeses están de moda, y cada vez son más demandados en todo el mundo. Nada mejor que tener uno a mano para la tradicional fiesta irlandesa de San Patricio, que será este miércoles 17 de marzo.

El sitio Esquire realizó una selección de 21 marcas de whisky irlandés “para beber ahora mismo”, y la depuramos para seleccionar los diez mejores. Estos son:

Blue Spot: se trata de una reinvención de la edición que estuvo disponible por última vez hace casi 60 años. Tiene al menos siete años y está madurado en una combinación de bourbon, jerez y barriles de vino de madeira. Se destaca por sus notas de almendra, mango y algo de pimienta negra.

Teeling: fue la primera destilería de whisky en operar en Dublin hace 125 años, y reabrió en 2015. Su mejor producto es el Small Batch, una mezcla de grano y malta añejada en barriles ex-bourbon antes de casarse en barriles de ron por hasta un año. También hay whiskies Single Malt, Single Grain y Single Pot Still. Este último se añeja en barricas de roble americano virgen, bourbon y jerez, y se destila in situ en Dublín.

Jameson: la reconocida marca tiene una versión particular denominada Black Barrel, que se destaca por pasar tiempo en toneles de roble carbonizados para un envejecimiento adicional con el cual profundiza el sabor. Luego están las ediciones Caskmates, que son colaboraciones con diferentes cervecerías, donde se intercambian toneles y se utilizan para terminar el whisky. Y está el Jameson 18, posiblemente una versión máxima del whisky que ha envejecido durante casi dos décadas en roble americano y europeo antes de terminar en toneles de bourbon de primer llenado.

Redbreast: se destila en la misma destilería masiva que Jameson, pero de hecho los dos se producen en Midleton en las afueras de Cork, junto con algunas otras marcas notables. Se trata de un brillante ejemplo de whisky irlandés de una sola olla: está hecho de un puré de cebada malteada y sin maltear, y destilado en una destilería en alambiques. El más destacado es el del tonel de 12 años.

Egans: la expresión Vintage Grain es particularmente buena, un whisky de un solo grano añejado en toneles de bourbon que definitivamente debería complacer a los fanáticos de ese espíritu estadounidense. También hay un single malt de 10 años y algunos lanzamientos de gama alta. El más nuevo de ellos es Legacy Reserve III, un single malt de 17 años que se terminó en toneles Cadillac, que anteriormente contenía un vino blanco de postre de Burdeos, lo que le da a esta malta ya afrutada un matiz dulce con notas de especias y vainilla.

Dublin Liberties: tiene tan sólo un año y medio, pero compensa su falta de añejamiento con una cuidada selección de sus componentes y finalización en toneles especialmente preparados.

The Busker: Triple Cask Triple Smooth es un whisky mezclado, que consiste en whiskies de malta simple, destilado de una sola olla y whisky de grano único envejecido en barriles de bourbon, marsala y jerez. Esos whiskies también están disponibles individualmente como parte de Single Collection. Son mucho más económicos y los recomendados para los principiantes en la materia.

Grace O'Malley: la expresión central es una mezcla de 46 por ciento de malta y 54 por ciento de whisky de grano, envejecido de tres a diez años en una variedad de tipos de toneles (la destilería especifica roble francés, pero hay otras). Más allá de eso, hay mezclas terminadas en toneles de coñac y toneles de ex-bourbon profundamente carbonizadas, así como una sola malta de 18 años (no destilada en Great Northern) envejecida en toneles de bourbon y terminada en otras de coñac recién vertidas.

Knappogue Castle: hay disponibles expresiones de 12, 14, 16 y 21 años, todas maduradas en barriles de bourbon, con algunas diferencias: el 14 es una mezcla de whisky de barril de jerez y bourbon, y el 16 está terminado en barriles de jerez . También hay tres expresiones acabadas en barriles de vino en la gama (una nueva llegará a las tiendas a finales de este año) y una costosa y rara cosecha de 1951 de 36 años completamente envejecida en botas de jerez.

West Cork: el último lanzamiento de esta destilería es Stout Cask Irish Whisky, una mezcla de 75 por ciento de grano y 25 por ciento de malta envejecida en barriles de bourbon de primer llenado y luego terminada en barriles de cerveza de Black's of Kinsale, una cervecería y destilería local. Esta segunda colaboración entre los dos llega inmediatamente después de un lanzamiento de IPA Cask. Considere la posibilidad de probar estos dos junto con las ediciones de Jameson Caskmates para ver cómo se comparan.

Los otros 11 whiskies recomendados por Esquire: The Whistler, Roe & Co, Writers’ Tears, Bushmills, Tullamore D.E.W., Waterford, Proclamation, Fighting 69th, Two Stacks, The Tyrconnell y Kilbeggan.