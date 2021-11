Emprendedoras usan residuos de la industria plástica para fabricar madera ecológica

Un grupo de emprendedoras santafesinas avanza con un proyecto que propone reutilizar residuos de la industria plástica para la fabricación de madera de alta calidad. El equipo viene de lograr un reconocimiento como "mejor idea proyecto" en la Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores (JIJE 2021) de la Universidad Nacional del Litoral y ahora apuntan a escalar su idea.

"Nos formamos dentro de un concurso que había armado la Universidad que se llama Proyecta Bío. De ahí comenzamos a trabajar juntas en una idea de producción de madera plástica dentro de un proyecto de triple impacto, que además del beneficio ecológico tenía una pata muy fuerte en lo social porque planteábamos emplear a recolectores y gente que trabaja en la informalidad", explicó Magalí Nóbile, una de sus integrantes, a Ecos365.

Sin embargo, unos meses atrás la iniciativa fue reformulada baja el nombre de "Madeternia". Ahora, además de plantear la producción de madera bajo estándares ecológicos, decidieron innovar en lo que será el diseño de las piezas, pensando nuevos diseños por fuera de las varillas o el deck que según Nóbile son los formatos que comúnmente se utilizan en el mercado.

"Pensamos en piezas intercambiables que se puedan ensamblar para armar distintas configuraciones. Serían como bloques que se encajan unos a otros permitiendo crear diseños de forma fácil", indicó la emprendedora y agregó que la idea está pensada principalmente para lo que es la fabricación de muebles, sobre todo aquellos destinados al exterior.

Esto último se debe a que entre las ventajas que posee la madera plástica se destaca que no la afecta la intemperie ni la humedad, por lo que puede usarse en construcciones expuestas al agua. También es retardante del fuego, aislante térmico y del ruido, no es atacada por bacterias ni roedores, posee alta resistencia para soportar carga y no requiere mantenimiento.

Además de Nóbile, quien se desempeña como ingeniera industrial, el equipo de Madeternia está conformado por Vanina Caroli, también ingeniera industrial, Malisa Nóbile, estudiante avazada de Ciencias Económicas con formación en emprendedurismo y Constanza Gallardo, estudiante avanzada de la Licenciatura de Ciencia Política con formación en desarrollo sostenible.

El proceso

Nóbile explicó que para llevar a cabo el desarrollo pensaron en un esquema de colaboración con empresas y organizaciones a las cuales les tercerizarían parte de la producción. En concreto, la idea es acudir primero a aquellas que se dediquen a la recolección y separación de residuos plásticos para luego venderles el plástico molido a fábricas con máquinas y capacidad para fabricar en serie.

"De nuestro lado, queremos abocarnos a lograr un diseño innovador que podamos registrar y con esa propiedad intelectual tercerizarlo. Para eso ya nos encontramos realizando ensayos con el apoyo de la UNL, donde buscamos probar la dureza de la madera hecha a base de estos residuos, probar su resistencia y los mejores componentes para su formulación, como aserrín, cáscara de arroz, entre otros", explicó la ingeniera industrial.

Por lo pronto, las jóvenes se encuentran en contacto con docentes y con el Gabinete de Emprendedores de la Universidad para avanzar en la creación de un primer prototipo de pieza ensamblable. En cuanto a experiencias previas, Nóbile contó que hay una cooperativa de Córdoba que se dedica a la fabricación de este tipo de material y también en localidades como Acebal e incluso Rosario, aunque destacó que en general todas se comercializa en forma de varillas.

"Pensar en diseñar piezas encastrables es la forma de aportar algo útil desde el punto de vista del diseño y sustentable, desde el punto de vista de transformar un residuo en algo de valor. El factor ambiental fue muy importante y es lo que más nos motiva a pensar nuevas formas de fabricar y apreciar nuestros recursos", señaló la emprendedora.