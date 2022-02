Empresa de juegos innovó con un app de realidad aumentada y ya piensa en agrandarla

La firma rosarina líder nacional en el diseño y fabricación de juegos para plazas y espacios públicos/privados, Crucijuegos, viene de lanzar una novedosa aplicación de realidad aumentad para potenciar la experiencia lúdica. Se trata de CruciAR, plataforma que fue desarrollada por Zafirus Technologies, una joven empresa de la ciudad.

En diálogo con Ecos365, el encargado de comercio exterior de la empresa, Nicolás Arroyo, dio detalles de esta nueva forma de interacción que Crucijuegos inauguró con sus clientes y de las nuevas funcionalidades que proyectan sumarle de cara al futuro.

“La evolución y la tecnología aplicada al juego está dando de qué hablar en el mundo. Entonces empezamos a empezamos a pensar en cómo podíamos hacer para integrarla con nuestros desarrollos. Teníamos muchos clientes que nos consultaban por las medidas de nuestros juegos para evaluar si la instalación entraba dentro de los m2 de espacio disponibles, así fue que se nos ocurrió crear esta aplicación”, señaló Arroyo.

Entre sus potencialidades, la misma permite que los usuarios puedan ver cómo queda cada juego en un lugar determinado. Sirviéndose de la Realidad Aumental, la herramienta es capaz de proyectar cada modelo para dar una imagen real de cómo se luciría una vez que sea ubicado en el lugar.

La app está pensada para PlayStore y AppleStore y tendrá subido el catálogo de productos de la empresa e irá comunicando, además de las novedades que surjan. El objetivo es poder brindarles una herramienta a los clientes para que visualicen de primera mano el diseño de un espacio, agilizando el diálogo con arquitectos y decoradoras y el proceso de venta.





A su vez, explicó que otra función que sumarán será la posibilidad de que las personas realicen un descargo a través de CruciAR sobre el estado de los juegos, dando aviso por si alguno presenta una rotura o un mal funcionamiento para que, de esta forma, la empresa pueda estar al tanto y repararlo sin depender de los funcionarios de cada localidad.

“Antes teníamos que ir a evaluar cuestiones con el arquitecto, a hablar con el diseñador 3D para que el cliente pudiera ver cómo iba a quedar el juego ubicado, etc. Ahora uno se baja la app y puede evaluar en el momento si ese juego queda bien o no, además hay una función que no te deja superponer dos juegos en un mismo lugar, es decir, que ya de por sí organiza el espacio”, indicó Arroyo y agregó que ya está operativa y que incluso sus distribuidores en Latinoamérica la están usando.

Alianza estratégica

El trabajo de diseño y puesta en marcha de la aplicación estuvo a cargo de la joven empresa rosarina Zafirus Technologies, especializada en software y la cual se encuentra en pleno crecimiento. Su CEO, Ewan Begué, contó a Ecos365 que el contacto con Crucijuegos surgió a raíz de su vínculo previo con Ignacio Imaz, socio gerente de la firma.

“Yo le transmití a Ignacio que quería estar conectado con las innovaciones que venían realizando desde la empresa y él decidió dar un voto de confianza en nosotros. Nos interesaba hacer una alianza porque es una compañía que maneja mucha tecnología interna, que tiene su propio sistema de gestión y que realmente siempre piensa en innovar”, indicó Begué.

En cuanto a lo que fue el proceso de creación de CruciAR, el joven de tan solo 20 años contó que en proyectos de este tipo “uno siempre está limitado por lo que el celular puede y no puede hacer” y destacó que es una cuestión a tener muy presente a la hora de pensar en su diseño y usabilidad.

“Si hacés una aplicación súper pesada muchos celulares no la van a poder soportar y ahí aparece una limitante. Tenés que pensar en que sea liviana y dinámica”, señaló Begué y sostuvo que, igualmente, la idea a futuro es ampliar el universo de acción de la misma y que los chicos puedan, por ejemplo, buscar avatares en los juegos que la firma tiene en los parques.

“Sería una idea similar a la de Pokemón GO sobre la que hay que trabajar. Hay diagramas y cuestiones a futuro que se van a ir interconectado, propuestas temáticas, pero la idea es que en esta app los usuarios puedan encontrar un montón de usos, que un cliente pueda construir una plaza ficticia y postular el proyecto a una convocatoria, las posibilidades son muchas”, señaló Begué.