En febrero, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s 951 millones

En el ámbito local, en línea con lo decidido por las autoridades y anunciado en los objetivos y planes de política monetaria y cambiaria para 2024, se fijó una meta de financiamiento monetario al Tesoro Nacional nulo para 2024. Además, en febrero se completó la adjudicación de la serie 2 del BOPREAL, título emitido en dólares estadounidenses con destino a importadores para que puedan afrontar sus compromisos de deuda comercial y se inició la licitación de la serie 3.

Durante febrero, las y los clientes de las entidades vendieron USD 2.279 millones en el mercado de cambios, mientras que las entidades vendieron USD 61 millones. Por su parte, el BCRA compró en el mercado de cambios USD 2.358 millones y efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por USD 17 millones.

El “Sector Privado no Financiero” fue vendedor neto de moneda extranjera por USD 2.611 millones en el mercado de cambios. Dentro de ese grupo, el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” fue el principal sector oferente de moneda extranjera, registrando ingresos netos por USD 1.593 millones, en gran parte explicado por su resultado en el rubro “Bienes”. A su vez, el sector “Oleaginosas y cereales” registró ingresos netos por USD 1.248 millones, un 61% más que en el mismo mes de 2023.

Las “Personas humanas” compraron de forma neta USD 229 millones, principalmente para gastos por viajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes (con un resultado neto de USD 227 millones).

El sector “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas en el mes por USD 1 millón.

La cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 1.576 millones en febrero, explicado por los superávits de las cuentas Bienes e Ingreso Secundario por USD 3.059 millones y USD 13 millones, parcialmente compensado por el déficit de las cuentas Ingreso Primario y Servicios por USD 1.263 millones y USD 232 millones, respectivamente.

La cuenta financiera del “Sector Privado no Financiero” registró un déficit de USD 471 millones en febrero. Este resultado estuvo compuesto por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por USD 384 millones (explicados principalmente como la contrapartida de cobros de exportaciones del sector real de bienes y servicios no liquidados en el mercado de cambios e ingresos de divisas de libre disponibilidad), por los egresos netos de otras deudas financieras del exterior y títulos de deuda por USD 155 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por USD 147 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera) y por cancelaciones de préstamos de organismos internacionales por USD 22 millones, parcialmente compensados por los ingresos netos de activos externos por USD 94 millones, de préstamos financieros locales por USD 61 millones, por inversión extranjera directa por USD 58 millones, por los ingresos por venta de títulos valores por USD 21 millones.

Las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Sector Financiero” resultaron deficitarias en USD 569 millones. Este resultado estuvo explicado por el aumento de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por USD 522 millones, por la compra neta de títulos valores por USD 9 millones y por los egresos netos por préstamos financieros y líneas de crédito por USD 38 millones.

Las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y BCRA resultaron deficitarias en USD 1.715 millones, explicadas principalmente por los egresos netos de préstamos de organismos internacionales (excluyendo el FMI) por USD 1.755 millones y por los pagos de otros préstamos financieros por USD 207 millones, parcialmente compensados por los registros por la contrapartida de egresos por operaciones de canje con el exterior por USD 244 millones.

En febrero las reservas internacionales del BCRA disminuyeron USD 951 millones, finalizando el mes en un nivel de USD 26.690 millones. Esta disminución fue explicada principalmente por los egresos netos de intereses y otra deuda financiera del Gobierno General y BCRA por USD 1.916 millones, por los pagos netos de intereses y comisiones al Fondo Monetario Internacional por USD 846 millones (636 millones de DEG), por la caída de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por USD 478 millones, por la disminución de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por USD 52 millones, parcialmente compensados por las compras netas del BCRA en el mercado de cambios por USD 2.358 millones.