Exportación de carne: el Gobierno ahora le abre la puerta a la eliminación de restricciones

Las restricciones a la exportación de carne finalizarían a fin de año y entonces se pondría en marcha “un nuevo esquema”, según indicó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien intentó bajar la tensión entre el ese sector y el Gobierno.

El funcionario realizó estas declaraciones en el acto de fin de año de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Argentrigo, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar); y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir). En ese marco, indicó que a comienzos de diciembre se conocerá el nuevo esquema de exportación.

“Ya vamos a hacer los anuncios, el decreto rige hasta el 31 de diciembre. Ya vamos a hacer los anuncios”, dijo Domínguez y agregó que el objetivo de su cartera es el de "exportar 100 mil millones de dólares".

"A través de escucharnos, de compartir miradas es la forma de construir juntos las mejores decisiones. Quiero destacar también que el Presidente Alberto Fernández me dijo que me convocaba porque creía y me pedía que el diálogo sea el instrumento para encontrar soluciones", continuó.

Por último, le bajó el tono a las diferencias con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti: “Somos servidores públicos y tenemos la obligación de trabajar en cada una de las dificultades. No me van a encontrar a mí en discusiones políticas. No se me pidió y no se me convocó para hacer política. Se me convocó para que a partir del diálogo desarrollar las mejores capacidades productivas del sector. La plataforma del crecimiento y del desarrollo es el diálogo”.