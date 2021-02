Falta de insumos y de personal calificado, los dos grandes problemas de la maquinaria agrícola

La maquinaria agrícola pasa por un gran momento. Con ventas cubiertas hasta más allá de mitad de año, las fábricas locales están operando a full. Sin embargo podrían aprovechar todavía mejor esta gran demanda si no fuera por la escasez de insumos como chapa, acero y cubiertas. Además, están teniendo serios problemas para encontrar personal calificado o con experiencia en el rubro, lo que las lleva a tener que ir a buscarlo a otras provincias y armar toda una logística para asegurarle el traslado y/o el alojamiento. Es más, hay algunas que han montado sus propias escuelas de rubros como soldadura, ante la necesidad de cubrir puestos y garantizarse una capacitación pareja en todo el plantel.

Ecos365 habló con referentes de algunas de las principales empresas de maquinaria agrícola santafesina, y a continuación se trascriben sus impresiones respecto a los puntos antes mencionados.

Adrián Scarpeccio (Bufalo)

Personal: “Tenemos intenciones de incorporar unas 20 personas, pero no estamos encontrando profesionales en la zona. Acá en Las Parejas no hay ingenieros industriales disponibles, así que estamos buscando en Bahía Blanca o en otras provincias. Algunos les terminan robando empleados a empresas colegas, y nosotros no queremos hacer eso. Otro problema es que acá tampoco hay demasiadas viviendas disponibles, y cuando traés a alguien tenés que brindársela”.

Insumos: “Hace cuatro meses que está habiendo problemas para conseguir gomas que no se fabrican acá. Tampoco hay mucha chapa ni hierro”.

Falta personal calificado e insumos para la maquinaria agrícola

Rodolfo Senor (Senor)

Personal: “No encontramos profesionales, gente capacitada en algún rubro como soldadores, y cuando conseguís, pretenden un sueldo muy elevado. También hay faltante gente capacitada de mandos medios. Tenemos 78 personas empleadas y pretendemos sumar 7 u 8 más ahora, y un número similar en unos meses”.

Gustavo Duda (Gimetal)

Personal: “Como no conseguimos personal, estamos buscando talleres que sabemos que trabajan bien y les damos ciertas tareas en forma tercerizada. Mientras tanto tratamos de mantener nuestro plantel y de ir capacitando a chicos para sumarlos. Hay mucho trabajo en el departamento de ingeniería, porque a nuestros productos estándar muchas veces el cliente le quiere hacer alguna modificación”.

Insumos: “Hay retrasos importantes en la entrega de la materia prima y así nuestras entregas se nos estiran. Nos dicen que entregarán a 40 días pero por ahí terminan siendo 80”.

Mariano Moro (Moro Hidráulica)

Personal: “En general, en los sectores industriales donde hay mayor aplicación de tecnología, de procesos, donde cada vez hay más robótica y máquinas autónomas, claramente hay un faltante de mano de obra calificada, de profesionales capacitados para el área informática, robótica, ingeniería en procesos. Es un problema porque si no tenés gente, es difícil que puedas crecer, y eso yo lo veo en general, no solamente acá en Santa Fe. Es un problema a nivel país, hace mucho que no se invierte en la educación de industrias dura, de carreras de ingeniería, ingeniería de procesos, y yo estoy convencido de que hay que ir por ese lado si queremos desarrollar la industria. Nosotros tenemos que capturar talentos y más de uno es de otra localidad y tienen que venir a radicarse acá a Las Parejas. No se consiguen fácilmente ingenieros industriales o mecánicos así que salimos a buscar a otras ciudades”.

Planta de Moro Hidráulica

Diego Leguizamón (Agro Fenix)

Personal: “Tenemos gente trabajando de Armstrong y de toda la zona de Cañada de Gómez, Tortugas, tuvimos gente de Las Parejas. Generalmente tratamos que una vez que estén acá, capacitarlos y si pueden venir a vivir acá es ideal, aunque tenemos gente que viaja todos los días. No es una complicación porque el que está más lejos vive a 25 km y viajan en grupo. Lo más complicado es cuando tomás personal, poder capacitarlo para la forma de trabajo que tenemos nosotros. El empleado tiene que saber adaptarse a los cambios que tenemos en lo que es la producción: hoy estamos fabricando tolvas, mañana estamos pintando para un cliente y pasado estamos haciendo placas para Vaca Muerta, por ejemplo”.

Carlos Castellani (Apache)

Personal: “Nosotros tenemos una escuela de soldadores, porque en nuestro rubro no es solo soldar, hay que ver la preparación del material, los procesos anteriores. Por ahí tenemos gente muy formada y otra que recién empieza, entonces para que el aprendizaje no sea en plena producción, los capacitamos a todos para que arranquen mejor preparados”.