Fernández le apuntó fuerte al campo y los productores recogieron el guante

El presidente Alberto Fernández disparó munición gruesa en un discurso brindado este viernes, en el acto realizado en Casa Rosada para hablar del Programa Federal “Construir Ciencia”.

En medio de una realidad adversa, con las principales variables macroeconómicas totalmente descontroladas, el mandatario enumeró los desafíos de su gestión y le apuntó al campo: “Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos como el de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”.

Y agregó: “los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo y que no me lo van a torcer”.

Con una vehemencia inusitada, Fernández expresó: “a ninguno de los problemas escapé: superé la deuda, discutí con el FMI, todo eso lo tuve que hacer en el medio de una pandemia. A los desafíos les voy a poner el pecho y los vamos a superar juntos”.

El presidente de la Nación encabezó un acto junto a Daniel Filmus y le pegó al campo.

La respuesta del sector

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) recogieron el guante y fustigaron las declaraciones presidenciales. “Ante todo, está claro que lo que el país necesita es una política monetaria, fiscal y cambiaria que termine con la inflación (y no que la acelere), que elimine la brecha cambiaria y no que permita que siga creciendo hasta 140%, y que posibilite ser al país fiscalmente sólido”.

Mi rechazo absoluto a las expresiones de @alferdez

En momentos donde el país demanda medidas, sale a buscar culpables. El campo ha puesto miles de millones que se fugan por el agujero negro e insaciable de la política que es el segmento más ineficiente de todos. — Jorge Chemes (@Jorge_Chemes) July 22, 2022

Pero también, la entidad que preside Jorge Chemes habló de “problemas de información en el oficialismo”. Al respecto indicó: “de acuerdo a un informe del Departamento Económico de CRA, el año pasado las exportaciones de porotos de soja totalizaron US$ 2.792 millones (con el INDEC como fuente), que son las que realizan los productores vía los exportadores”. Y ampliaron: “por otra parte, las exportaciones de aceite de soja fueron de US$ 6.873 millones, y las de harinas y pellets de soja US$ 11.794 millones, pero estas dos últimas no las realizan los productores, sino la industria y los exportadores”.

Por eso, brindaron una recomendación a Fernández: “sería oportuno manejar mejor las estadísticas, para informar adecuadamente. Los productores no retienen soja ni granos, simplemente escalonan ventas a lo largo de los meses para financiar sus propios gastos a lo largo del año. Ya liquidaron toda la cosecha récord de trigo, y casi toda la de maíz”. Y aclararon: “tampoco tienen US$ 20.000 millones retenidos, no habría manera porque no son los ingresos totales de los productores en un año calendario”.