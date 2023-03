Google traerá "Magic Eraser" a todos los suscriptores de Google One

Google ha anunciado que la función Magic Eraser, que intentaba eliminar automáticamente las partes no deseadas de una imagen y debutó con el Pixel 6 , ya no será exclusiva de los teléfonos con sus chips personalizados. A partir del jueves, se implementará para los suscriptores de Google One que usan la aplicación Google Photos en Android o iOS, así como para "todos los usuarios de Pixel".

Magic Eraser, así como la función "Camuflaje" que le permite desaturar los objetos de fondo que pueden distraer la atención en lugar de borrarlos de una imagen por completo, vendrán con cualquier nivel del plan Google One. Si tienes un Pixel, no tendrás que tener ningún plan para conseguirlo.

Google dice que también está agregando funciones de edición como un efecto HDR para videos y estilos de editor de collage exclusivos para suscriptores de Google One y usuarios de Pixel. Google dice que podrían pasar algunas semanas antes de que todos tengan acceso a las nuevas funciones de edición de fotos.

Esta no es la primera vez que Google agrega funciones a One: las personas que se suscriben a niveles premium también obtienen acceso a un servicio VPN que se puede usar en computadoras y iPhones , así como en teléfonos Android (y que se incluye con Pixel 7 y 7). Pro sin costo adicional). La compañía también dio a los suscriptores acceso a otras funciones adicionales de edición de fotos, como enfoque de color y sugerencias inteligentes.