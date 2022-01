Habilitaron la devolución del 35% por compras en dólares: cómo pedirla

Desde este lunes se pueden solicitar las devoluciones de la percepción del 35% previsto por la Resolución General 4815 de la AFIP en el periodo entre el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Se trata de los cobros que realiza el organismo por la compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de crédito y compra en moneda extranjera que se pague en pesos, adquisición de servicios en el exterior a través de agencias de turismo, adquisición de pasajes al exterior, entre otras.

Cabe aclarar que no se podrá realizar devolución del Impuesto PAIS (30%) por considerarse un gasto. Aquellos que no se ven alcanzados por Bienes Personales e Impuesto a las Ganancias deben seguir los siguientes pasos.

Tutorial para solicitar la devolución del 35% por compra de dólares

- Primero se deberá informar ante la AFIP el CBU de la cuenta bancaria en la que se realizará la devolución solicitada y poseer constituido el Domicilio Fiscal Electrónico.

- Ir al servicio Devolución de Percepciones AFIP.

- Allí figurarán precargadas las percepciones practicadas en 2021 y que fueron informadas por los agentes de percepción a la AFIP. También se podrán cargar manualmente como en el caso anterior.

- Se puede seguir el trámite hasta su culminación, a través del servicio “Devolución de percepciones”.

- El monto de las solicitudes aprobadas será transferido para su acreditación en la cuenta bancaria informada por el contribuyente al momento de realizar la declaración de la CBU.

Plazos de devolución del 35%

Como no se establecen plazos específicos de devolución, se toma uno general de 60 días hábiles administrativos. No obstante, la AFIP deberá analizar cada caso particular, y aquellas que deban ser analizadas por el área de fiscalización requerirán mayor tiempo para su resolución. Las devoluciones podrán ser hasta ocho meses desde la solicitud, según lo ocurrido el año pasado.