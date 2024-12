Inflación, dólar y PBI: ¿qué pronostican las principales consultoras para lo que viene?

El Banco Central compartió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de noviembre, para el cual se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina.

En el undécimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,8% para noviembre (-0,1 p.p. respecto del REM previo). Para diciembre proyectaron una inflación mensual de 2,9% y para el año de 118,8% i.a. (-1,2 p.p. en relación con la encuesta previa). Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top 10) esperaban una inflación de 2,7% para noviembre, de 2,9% para diciembre y de 118,9% i.a. para 2024 (-1,3 p.p. con relación al REM previo).

En el relevamiento de noviembre, el conjunto de analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3% inferior al promedio de 2023 (0,6 p.p. menos de caída respecto del REM previo). En tanto, quienes constituyen el Top 10 proyectaron, en promedio, una reducción de 3,2% en el año.

La caída se habría concentrado en el primer semestre ya que, de acuerdo con las estimaciones recibidas, el nivel de actividad comenzó a recuperarse en el tercer trimestre del año con una suba de 3,4% s.e. respecto al trimestre anterior.

Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 4,2% i.a. (+0,6 p.p. respecto del REM anterior).

La tasa de desocupación abierta para el tercer trimestre del año se estimó en 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) quedando igual al REM previo. Para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,6% en igual período. El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 8,0% para el último trimestre de 2024.

Quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados para diciembre de 35,84% TNA (equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,9%). Quienes forman el Top 10 preveían que ésta se ubicaría en 36,65% en diciembre.

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $1.021 por dólar para el promedio de diciembre de 2024 lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,0% de la paridad cambiaria. Para el Top 10 el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre es $1.043/u$s.

Para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.250/u$s. La variación interanual implícita se ubicó en 59,1% a dic-24 y 22,3% en dic-25.

Comercio exterior y superávit

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones (FOB) totalicen u$s 78.740 millones (u$s 876 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) u$s 60.847 millones (u$s 840 millones más que el relevamiento previo). El superávit comercial anual esperado se incrementó en USD36 millones.

Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se ubicó en $ 9 billones para 2024 ($ 37 miles de millones superior al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $ 9,6 billones para 2024. Ningún participante espera déficit primario para 2024 ni para 2025.