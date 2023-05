Inspiración en la pantalla: 5 películas de Netflix para líderes de negocios y emprendedores

¿Sos un profesional, empresario o emprendedor en busca de inspiración en la pantalla? Si es así, Netflix tiene algunas películas perfectas para vos. Desde dramas emocionantes hasta documentales fascinantes, estas películas te ofrecen un vistazo a la vida de los líderes empresariales y emprendedores de la vida real, así como a algunos de los desafíos que enfrentan en su camino hacia el éxito.

Acá están cinco de las mejores películas de Netflix para profesionales, empresarios y emprendedores:

1- "El Aviador" (The Aviator): Esta película dirigida por Martin Scorsese, está basada en la vida de Howard Hughes, uno de los empresarios más innovadores y excéntricos de la historia de Estados Unidos. La película cuenta cómo Hughes, interpretado por Leonardo DiCaprio, logró hacerse millonario a través de la industria aeronáutica, enfrentando diversas crisis económicas y personales.

2- "El gran Gatsby" (The Great Gatsby): Esta película de Baz Luhrmann está basada en la famosa novela de F. Scott Fitzgerald, y cuenta la historia de Jay Gatsby, interpretado por Leonardo DiCaprio, un hombre que se hace millonario en los años 20 gracias a su habilidad para los negocios y su capacidad para crear nuevas tendencias sociales. La película también retrata la corrupción y la decadencia de la alta sociedad neoyorquina de la época.

3- "The Laundromat: Dinero sucio" (The Laundromat): Dirigida por Steven Soderbergh, esta película es una denuncia a los paraísos fiscales y la corrupción financiera en todo el mundo. La película cuenta la historia de una viuda que intenta recuperar el dinero que perdió en un fraude financiero, y cómo descubre una compleja red de empresas ficticias y bancos que se benefician de la impunidad que les ofrece el sistema económico actual.

4- "El juicio de los 7 de Chicago" (The Trial of the Chicago 7): Dirigida por Aaron Sorkin, esta película está basada en uno de los juicios más polémicos de la historia de Estados Unidos, que tuvo lugar en 1968 durante la convención nacional demócrata en Chicago. La película retrata cómo un grupo de activistas y líderes políticos fueron acusados injustamente de incitar a la violencia y la rebelión, y cómo lograron defenderse ante un sistema judicial corrupto y represivo.

5- "El lobo de Wall Street" (The Wolf of Wall Street): Dirigida por Martin Scorsese, esta película está basada en la historia real de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que se convirtió en uno de los más grandes estafadores de la historia de Wall Street. La película cuenta cómo Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, logró hacerse millonario gracias a su habilidad para las ventas y la manipulación financiera, y cómo su vida desenfrenada y sus excesos lo llevaron a la ruina.

A disfrutar e inspirarse!