Invierno 2024: pronostican escasas lluvias y mucho más frío en la región pampeana

Mayo ya dio un anticipo de lo que puede ser este invierno. El frío se apoderó de gran parte de Sudamérica y parece que el invierno no va a tener grandes cambios.

Como todos los meses, el Servicio Meteorológico Nacional compartió la nueva actualización del Pronóstico Climático Trimestral, en el cual se muestran las tendencias de temperaturas y precipitaciones para el próximo trimestre. Este tipo de pronóstico informa sobre las condiciones medias que tienen mayor probabilidad de ocurrir en los próximos 90 días.

Tendencia de temperatura

El trimestre pasado ya se observaban algunas regiones del país con tendencia a presentar condiciones frías. En este nuevo trimestre, las zonas donde es más probable que el invierno sea con temperaturas inferiores a las normales son mucho más amplias: incluye a la región pampeana, sur del litoral y gran parte de Patagonia.

La tendencia de un invierno suave y con temperaturas superiores a las normales para la época se mantiene, tanto en el noroeste de Argentina como en el noreste.

Por otro lado, el sur de Patagonia, Cuyo y las provincias del norte central muestran una mayor tendencia a tener un invierno normal.

Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Además, es importante remarcar que la influencia de los forzantes de gran escala (El Niño/La Niña) estará debilitada, por lo que pueden predominar variaciones de algunos días o semanas durante este invierno.

Tendencia de lluvias

En cuanto a las precipitaciones, la tendencia no es muy alentadora. Será un invierno con pocas o escasas lluvias, especialmente en Patagonia, la Pampa Húmeda y en todo el noreste del país. En estas regiones, el pronóstico climático indica lluvias inferiores a las normales para la estación del año.

Por otro lado, hay que destacar que en las provincias del noroeste no se realiza pronóstico ya que la región se encuentra en su estación seca, y las lluvias son prácticamente nulas en esta temporada. Mientras que en el centro oeste del país, no hay una categoría más probable, por lo que se debe considerar la información estadística del invierno.

