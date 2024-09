Javkin quiere avanzar sobre el cepo invisible y los negocios bajo la lupa de los empresarios

El debate sobre el nivel de apertura de la economía y la competitividad de la Argentina está en todos los niveles de Estado. Nación avanza con desregulaciones, la provincia de Santa Fe trabaja a contrarreloj para presentar cambios, fundamentalmente de requisitos, en este sentido antes de fin de año y ahora es la gestión de Pablo Javkin que le adelantó a Ecos365 que va por el cambio de un paquete de normas locales que le ponen “cepo al crecimiento”.

En la mesa de trabajo municipal hay por lo menos media docena de sectores que están analizando para introducir cambios normativos. Hay una creciente demanda de empresarios que quieren invertir en la ciudad pero están imposibilitados por las restricciones vigentes, apuntó el secretario de Gobierno, Sebastián Chale. No es una problemática exclusiva de Rosario.¿Cuáles son esos rubros? Supermercados, heladerías -que ya tiene jurisprudencia en contra tras la batalla de Grido-, carnicerías, farmacias y estaciones de servicio, entre otros.

¿Invertir en este contexto? Sí, aún con niveles de caída de la actividad, como la que registra el supermercadismo y almacenes -Scentia relevó una baja del 17% de las ventas en volumen en agosto respecto a igual mes del año pasado-, hay varios jugadores que quieren expandirse. Otros pusieron el suyo en venta. Pero por ahora el negocio que se sigue con más atención en la región es qué pasará con el mayorista Makro.

Chale detalló que, además de regulaciones, están bajo revisión distintos tipo de requisitos que burocratizan los procesos. Y puso como ejemplo la libreta sanitaria vinculada al proceso de habilitación para un nuevo comercio o algunos certificados que se siguen exigiendo que fueron útiles tal vez para otra etapa de la ciudad.

La gira de GM

La incertidumbre y cambios obligó a todos los actores a revisar sus esquemas. Un viaje que pasó desapercibido pero los empresarios de la región que se enteraron lo tomaron como una señal positiva fue el viaje a la Argentina de Rory Harvey, vicepresidente y presidente de Mercados Globales de General Motors; junto con Shilpan Amin, presidente de GM Internacional; y Santiago Chamorro, presidente de GM Sudamérica, entre otros. ¿Se vienen nuevos proyectos para la planta de Alvear? ¿Se analizó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el potencial del litio en Argentina?

Desde la compañía fueron muy precavidos en sus expresiones. No quieren generar falsas expectativas. Explicaron a Ecos365 que la visita fue parte de un viaje a la región que incluyó Brasil y Argentina, y que las reuniones “fueron de carácter privado” y que “no hubo anuncios ni eventos públicos”. Habrá que esperar, ya que los incumplimientos del gobierno de Alberto Fernández, sobre algunos acuerdos alcanzados llevan tiempo para restablecer confianza.

“Nosotros dimos el primer paso pero si el sector privado no da el segundo paso, esto se cae. No importa el consenso”, dijo el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en el 110° aniversario de Shell en Argentina, volviendo a insistir con un planteo que viene haciendo todo el equipo económico, con Toto Caputo a la cabeza, en cada evento que participan. Por ahora no hay grandes anuncios pese a la aprobación del RIGI.

Industriales, entre las críticas a Milei y el apoyo a Pullaro

La situación es complicada para la industria local, en particular para la manufacturera, como se vio en el congreso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). Y con mayor énfasis en la celebración del Día de la Industria en Santa Fe el viernes en Roldán. La gran diferencia con los 90 es que los industriales están desendeudados y tecnificados. Pero, de todos modos, para la mayoría no es suficiente. Y en el primer eslabón que se siente es en el empleo. Hay excepciones y unos pocos siguen adelante con sus inversiones, que prometieron en breve anunciar o inaugurar.

Durante el almuerzo entre los industriales, además de responderle al presidente Javier Milei sobre sus dichos en la UIA, sorprendió por el nivel de apoyo a la gestión de Maximiliano Pullaro, con aplausos y reconocimientos llamativos hacia un radical, con el que parece crecer un entendimiento en distintos planos.

Villa Constitución a full

También en las mesas de los fabriles estuvieron presentes no pocos rumores que corren por sector, sobre todo el siderúrgico con la paralización de inversiones como la de Laminados Industriales, entre otras, y cambios de estrategia con incremento de las importaciones que admiten la mayoría por lo bajo. Uno de los citados fue Acindar y sus planes para la planta de Villa Constitución. Al ser consultado por Ecos365, el rosarino Federico Amos, CEO de ArcelorMittal para Argentina y Costa Rica, descartó incertidumbres al resaltar que el grupo de capitales indios reforzó sus negocios en la región.

El que sí está con expectativas en VIlla Constitución es Paraná Metal, que lleva décadas entre crisis y rescates. En esta oportunidad se sigue con atención si sus propietarios brasileños se quedan con la cementera Loma Negra. ¿Qué tiene que ver un negocio con el otro? El puerto y otros aspectos que la conducción de la compañía por ahora no devela.

Los nuevos negocios inmobiliarios

En una semana con una intensa agenda de eventos empresariales -el más destacado además del de los industriales fue Endeavor Experiencia Rosario con más de 3.700 participantes- estuvo +Producción -organizado por Cocir y el IDR- en el que quedó claro el crecimiento de los negocios y servicios logísticos en torno parques industriales. Todo un desafío en un momento que parece que el valor de la tierra es sólo un aspecto que los inversores tienen en cuenta, más aún cuando parece existir un exceso de oferta.

Por ejemplo, la empresa de bienes de capital Argental inauguró una estructura de 5.000 metros cuadrados que también pretende alquilar a terceros. Es creciente la cantidad de pymes industriales, del comercio y de servicios que construyen estructuras pensando en el largo plazo, pero que en el mientras tanto buscan ponerlas en alquiler al estilo Airbnb de manera directa. Sin intermediarios.

En el cierre de la jornada de Cocir y IDR también se habló del lobby que deberían encarar los parques industriales de la región para potenciar el comercio por el puerto rosarino, que tiene en su conducción a Graciela Alabarce, que conoce de exportaciones a todo el mundo con su empresa La Cumbre. Por esta doble condición llamó la atención no verla en la celebración del Día de la Industria.

En tanto, en el cóctel de Endeavor Experiencia Rosario, el intendente de la ciudad aprovechó la ocasión para exponer algunos de los proyectos de gran envergadura que se están impulsando en Rosario. Y comenzó a invitar a los empresarios, en cada uno de los espacios que recorre, al armado de un gran evento para el año próximo con varias obras emblemáticas en marcha.

El Rosario de los 300 años y el museo-mercado en el edificio de la EPE

“Rosario se está preparando para su 300º aniversario, y estas obras van a ser el puntapié inicial para una transformación que se verá a lo largo de los próximos años”, dijo ante un grupo de emprendedores, inversores y empresarios en las oficinas de FYO en Puerto Norte. Con el tema de la seguridad más controlado, Javkin decidió encarar un plan que no sólo motorice la economía local sino lo que pretende dejar como legado.

Además de los proyectos de Parque España, del Parque Sur figuran iniciativas en torno al puente Rosario-Victoria y ver si se puede complementar para la revitalización del frente costero en La Florida y, si avanza el borrador en los que trabaja la EPE y el gobierno provincial -con el ministerio que conduce Enrique Estévez- hacer una especie de museo de la naturaleza y mercado en las viejas instalaciones de la empresa eléctrica en San Martín y Cata marca.