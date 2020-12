La Jornada en la plaza local experimentó subas para el trigo

El mercado de granos presentó propuestas de compras alcistas por trigo, y valores con caídas tanto para la soja como para el maíz.

Por soja con entrega contractual, la oferta de compra cayó a $ 27.000/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual descendió a U$S 192/t, y la propuesta por trigo disponible ascendió a U$S 210/t.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 334.5/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

– Por soja, contractual $ 27.000/t, y U$S 285/t Mayo´21.

– Por trigo, U$S 210/t disponible, y U$S 214/t Febrero’21.

– Por maíz, U$S 192/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

– Por girasol, U$S 360/t disponible y desde Diciembre a Marzo´21.

– Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´21.

Cierre del Mercado de Chicago

Jornada dispar en Chicago, con bajas en la soja mientras persisten las tomas de ganancias y mejoras en la producción global. Las mejoras productivas en el trigo australiano se ven aminorados por una fuerte demanda asiática, con subas para éste y el maíz.

TRIGO

Luego de llegar a su mínimo de dos meses, los contratos de trigo en Chicago finalizan la jornada con ganancias, recuperando gran parte del terreno perdido en el día de ayer. La poca oferta internacional por parte de Estados Unidos apuntala los precios, con Ucrania y Rusia avanzando en ventas a Egipto, principal importador mundial de trigo. Asimismo, se espera que la robusta demanda de trigo por parte de países asiáticos aminore las presiones bajistas por la mejora de la cosecha en Australia.

MAÍZ

En una jornada con marcadas oscilaciones, el maíz cierra el día con leves subas. Esto se atribuye a una creciente demanda de la industria del etanol norteamericano, que elevó el uso del grano amarillo en el biocombustible un 8% sólo en noviembre. Es menester destacar que más del 34% de la producción de maíz en Estados Unidos es utilizada por la industria del etanol. Asimismo, los precios se pudieron ver apuntalados por compras de 65.000 t por parte de Corea del Sur.

SOJA

La soja finaliza la jornada con bajas, en su valor mínimo en dos semanas. A un buen ritmo de desarme de posiciones y toma de ganancias se les suma la mejora climática en Brasil y Argentina. A medida que la sequía se aminora se espera que se reduzca el rally alcista tanto del maíz como de la soja. Sin embargo, se espera que la fuerte demanda por parte de Vietnam, principalmente de harina de soja, sirva de piso para las bajas.