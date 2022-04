La Provincia analiza salir al mercado de capitales para financiar obra pública

El ministro de Economía santafesino, Walter Agosto, adelantó que la Provincia analiza salir al mercado para financiar obra pública. En una entrevista exclusiva con Ecos365, habló sobre el avance en la negociación con Nación para cobrar la deuda histórica, la instancia en la que se encuentra el ambicioso proyecto Santa Fe Más Conectada y anunció qué pasará a nivel local con el revalúo inmobiliario planteado a partir del acuerdo con el FMI y cómo está viendo la actividad económica.

-En este 2022, ¿cómo ves hacia adelante la actividad económica en un contexto inflacionario?

-La actividad económica estaba planteada en una perspectiva en un contexto de 4%. Por otra parte, había una parte de ese crecimiento que era sencillamente el efecto de arrastre estadístico y esa perspectiva no era mala. Porque el año pasado, la recuperación del indicador de actividad económica que publica INDEC alcanzó el 10% entonces parecería que 4% luce un poco pobre. En realidad, si la Argentina podría hilvanar un lustro de crecimiento al 4% anual sería una muy buena noticia. Pero independiente de eso, esa es la perspectiva de crecimiento con que la provincia trabaja para este año, pero tenemos un tema que ha tenido un desvío estos meses que ha sido el tema inflacionario. Ahí se abre un interrogante para ver cómo va a evolucionar este tema de precios porque en algún punto puede generar algún detenimiento en el ritmo de la actividad. Tal vez tengamos que esperar un par de meses más como para tener un panorama más claro. No solo en términos de actividad sino también en términos de inflación para lo que resta del año.

-¿Están pensando en algún tipo de bono para el financiamiento de la obra pública?

-Sí. La provincia tiene en la Ley de Presupuesto y también en otra ley, una específica, la posibilidad de emitir letras por aproximadamente 7 mil millones de pesos. Esos son más que nada instrumentos de corto plazo que generalmente tienen una fecha de devolución de un año. Permiten recomponer la liquidez del tesoro en algún momento que sea necesario. La Provincia está evaluando eso. Primero porque todavía no se ha salido al mercado. En algún momento puede resultar interesante, como otras provincias, que Santa Fe coloque deuda. Pero por otra parte también, se tiene la posibilidad de tomar financiamiento a más plazo -cosa que está autorizado en el presupuesto nacional- para financiar obras o para afrontar los servicios de deudas que están venciendo durante este año. Eso es lo que tenemos contemplado en el presupuesto, lo que la Provincia hace es ir analizando el momento más oportuno.

-Está más cerca de la posibilidad de letras que de bonos.

-La posibilidad de las letras es lo que estamos analizando porque por otra parte está más disponible. También es cierto que resulta importante para Santa Fe poder obtener un financiamiento, obviamente siempre en pesos, a un plazo mayor. Eso también lo estamos analizando.

-Se habla mucho que Nación pagaría la deuda histórica que tiene con la Provincia. ¿Qué hay en concreto? ¿Cómo está la negociación?

-En concreto estamos conversando con el Gobierno nacional y la semana pasada el Gobierno provincial elevó una contrapropuesta a una propuesta que hizo el Gobierno nacional que tiene como objetivo poder lograr que la Provincia haga efectiva esa acreencia de gran volumen. Hay lineamientos generales que ya están acordados. La discusión ahora se centra en cuál va a ser el flujo de fondo que los bonos, que se van a entregar, van a ir generando. Como ya anticipó, la Provincia solo va a aceptar bonos que ajusten por CER, de manera que el capital de la deuda pueda estar protegido ante un contexto en materia inflacionaria complejo. Pero básicamente tenemos un ida y vuelta que esperemos pronto poder resolver.

-En ese contexto, hay una parte que le corresponde a municipios. ¿La idea es hacer un mix de bonos y dinero?

-No, nosotros lo que estamos planteando es que la propuesta de cobro, que finalmente acepte la Provincia y lo dice la Ley de Presupuesto también, se traslada automáticamente a los municipios en el marco de las normas de coparticipación. Porque se trata de impuestos nacionales, aproximadamente un 13% de la deuda que la Provincia cobre, debe ser coparticipado a municipios y comunas, y obviamente lo irá haciendo simultáneamente con los cobros que haga la Provincia. Eso está perfectamente claro, que así va a ser.

-¿Y el destino?

-La Ley de Presupuesto con buen criterio platea que esos recursos pueden ser utilizados para realizar obras, gasto de capital o bien para amortizar deuda que haya sido contraída para financiar gasto de capital. Me parece que fue una resolución razonable y es una manera también de preservar y garantizar el buen destino de un monto de recursos muy importante que se van a generar para que tanto el tesoro provincial como los gobiernos municipales le den un destino adecuado.

-En esa línea de financiamiento está el programa Santa Fe Más Conectada. Hay algunas licitaciones en marcha, ¿en qué instancia está y creen que llegan este año con las obras?

-La provincia nos planteó un tema de alta prioridad. Los proyectos están en pleno desarrollo, ahora están en evaluación las ofertas técnicas. Por suerte muchas ofertas técnicas se presentaron para el tendido de los 4 mil kilómetros de fibra óptica y se avanza también en una primera etapa de barrios populares. Estamos próximos a adjudicar la segunda etapa. Por supuesto lo más importante es el tendido de la fibra óptica. Es un proyecto muy ambicioso y muy complejo pero estamos dándole toda la celeridad posible al proceso licitatorio para luego adjudicar y que el proyecto empiece a ponerse en marcha y se empiece a ver el movimiento concreto. Creo que todavía falta un poquito para eso. Estamos satisfechos con esa cuestión. Hemos tenido una demora en el inicio para poder contar con la autorización del endeudamiento que finalmente es el que va a financiar gran parte de este proyecto. Estamos tratando de recuperar parte de ese tiempo y creo que venimos bien en esa línea.

-Apareció con el acuerdo con el Fondo Monetario el tema del revalúo inmobiliario.

-Está claro que hace falta un rebalanceo de la carga tributaria provincial. Ese rebalanceo tiene que ver con que las provincias puedan cobrar un poco más de impuestos directos y reducir un poco ingresos brutos. Hay un desbalance ahí muy marcado. Es necesario tener en cuenta que hoy la situación no da para que haya aumentos, hay que ser muy cuidadosos. Por eso el gobierno cuando formuló el presupuesto hizo hincapié en una política tributaria prudente para este año. Entonces nosotros no tenemos previsto el revalúo para este año. Concretamente el impuesto inmobiliario tanto urbano como rural están determinados sin el coeficiente de convergencia y con una tasa de crecimiento que en el rango superior alcanza al 35%, muy por debajo del tema inflacionario. Lo que se ha planteado en el esquema del consenso fiscal Gobierno Nacional y Provincia -que ya estuvo plateado en otro consenso fiscal en la gestión del ex Presidente Macri y de los gobernadores de aquel momento- es avanzar en crear un organismo federal que trate (con participación de Nación y Provincia) un esquema nuevo de valuaciones fiscales para los inmuebles en todo el país y además que esas valuaciones tengan un grado de relacionamiento. Eso es lo que está planteado pero como una agenda de trabajo. No hemos tenido todavía ninguna convocatoria para empezar a analizar conjuntamente en ese marco y aún si lo hubiera no estamos pensando ningún avance en ese tema porque es una cuestión que llevará su tiempo. No solo por el trabajo de campo, sino por las normas que seguramente se van a requerir. No es un tema que esté en la agenda. Se entiende que es una línea de trabajo que a mediano plazo podría ser interesante que sea abordada. También es cierto que cuando la situación económica no es tan holgada, todo lo que sea cuestiones impositivas se torna más complejo para implementar.

-En algún momento se planteó regular también lo que es la economía digital.

-Acá hay un avance tecnológico muy importante que ha permeado en todas las actividades productivas y comerciales que han dado lugar a nuevas modalidades de producción, de comercio, de transacciones. Creo que los fiscos en general están corriendo un poco de atrás con esta cuestión.

-La Billetera Santa Fe ayudó.

-Los Estados se van a tener que ir aggiornando para poder de algún modo llegar a esas actividades que no están tributando como lo hace otra actividad análoga. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. El error es cuando se piensa gravar una manifestación de riqueza con voracidad fiscal, tiene que ser medido. Está claro que es una actividad económica que ha emergido en el último tiempo con mucha fuerza. Un caso como es la Billetera Santa Fe, que tiene muchos objetivos, uno de esos es la inclusión financiera. Eso también contribuye a lograr mayores grados de formalidad de la economía y mayores grados de bancarización. Esa es una tarea que recién está empezando en la Argentina y en las provincias.

- ¿Cómo está hoy la Provincia en materia de empleo?

-El empleo ha tenido en la provincia al igual que en el contexto nacional a lo largo del año 2021 una recuperación importante. Santa Fe afortunadamente fue la provincia que más rápidamente recuperó la destrucción de empleo que había operado durante el año de pandemia, básicamente el 2020 y los primeros meses del 2021. De manera que ese dato ha sido muy alentador. Ha estado explicado en la primera parte del 2021 por el dinamismo que mostraron dos sectores fundamentalmente que fueron el de la industria manufacturera y el de la construcción, que recuperaron rápidamente los niveles de empleo. Obviamente en los últimos meses, ya en el último trimestre del año pasado y los primeros meses de este año estamos viendo que hay una mejora en algunos sectores de servicios también en el tema de empleo. Estamos hablando fundamentalmente del empleo registrado. Eso también tiene su correlato con los últimos datos de mediciones de empleo y desempleo a través de las encuestas permanentes en hogares. También los aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe han tenido un registro casi integralmente mucho mejor que en la última medición. Y eso también está ratificando que buena parte de la pérdida de los empleos, en términos agregados, como consecuencia de la crisis sanitaria ya se han estado recuperando. Por otra parte, eso también hay que ponerlo en un contexto donde la actividad económica en general en la provincia de Santa Fe tuvo un repunte muy importante que obviamente es el marco de referencia para esta recuperación del empleo.