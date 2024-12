La compra que sacude Vaca Muerta: Pluspetrol adquiere activos clave a ExxonMobil y busca alcanzar a YPF

La reciente adquisición de ExxonMobil Exploration Argentina (EMEA) por parte de Pluspetrol no solo representa un hito significativo para la compañía, sino que también redefine el mapa energético argentino. Este movimiento estratégico no pasó desapercibido, ya que incluye activos de alta relevancia en Vaca Muerta, un área clave para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en el país.

Con esta operación, Pluspetrol toma control mayoritario de importantes bloques, como Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste y Pampa de las Yeguas. Además, suma un 21,3% de participación en el oleoducto Oldelval, infraestructura crucial para la evacuación del petróleo producido en la Cuenca Neuquina. Estos activos son considerados de clase mundial, no solo por la productividad de sus pozos, sino también por su potencial para contribuir al desarrollo energético sostenible que la empresa busca impulsar.

Un paso firme hacia el liderazgo

Actualmente, Pluspetrol es la cuarta operadora petrolera de Argentina, con una producción diaria de 41.300 barriles, equivalente al 6% de la oferta local, según datos de Economía y Energía (EyE). Más de la mitad de esta producción proviene de reservas no convencionales en Vaca Muerta. Sin embargo, con esta compra, la compañía podría dar un salto significativo, consolidándose como la segunda operadora más importante de la región, solo detrás de YPF.

En términos de gas, Pluspetrol se posiciona como la quinta operadora en Vaca Muerta, con una producción de 9,3 millones de metros cúbicos diarios (m3/d). Este segmento también promete un crecimiento relevante, considerando el aumento en la demanda interna y las oportunidades de exportación hacia mercados clave como Brasil y Chile.

Vaca Muerta es, sin dudas, el epicentro del desarrollo energético de Argentina. Este yacimiento, conocido por su shale oil y gas no convencional, ha sido un factor clave en la transformación de la matriz energética nacional. La región no solo se perfila como un motor de crecimiento económico, sino también como una fuente de superávit energético, proyectado en 30.000 millones de dólares para 2030.

Entre los activos adquiridos, destaca Bajo del Choique-La Invernada, considerado uno de los bloques más prolíficos en términos de productividad. Este tipo de pozos permiten a empresas como Pluspetrol incrementar rápidamente su capacidad operativa, consolidando su posición en el mercado regional.

Por otra parte, la participación en el oleoducto Oldelval representa un movimiento estratégico para asegurar la logística necesaria para el transporte de crudo hacia los principales puntos de exportación. Este sistema es esencial para maximizar el aprovechamiento de los recursos extraídos de la Cuenca Neuquina, minimizando costos y tiempos de traslado.

Implicancias para la industria energética

La adquisición no solo refuerza el posicionamiento de Pluspetrol como un jugador clave en el mercado, sino que también tiene implicancias significativas para la industria energética argentina en su conjunto. Por un lado, esta operación refleja el atractivo de Vaca Muerta como polo de inversión a nivel global. Por otro, subraya la importancia de consolidar empresas locales que puedan competir de igual a igual con gigantes internacionales en un sector tan competitivo como el de los hidrocarburos.

Además, esta transacción podría tener un efecto multiplicador en la economía nacional, atrayendo nuevas inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo de capital humano. Pluspetrol, al integrar los activos y equipos de ExxonMobil, tiene la oportunidad de incorporar conocimientos y prácticas que fortalezcan su eficiencia operativa y su compromiso con la sostenibilidad.

En un contexto global marcado por la transición energética, movimientos como este también generan interrogantes sobre el futuro del petróleo y el gas en Argentina. Aunque los hidrocarburos continúan siendo fundamentales para la economía, la creciente presión por reducir las emisiones de carbono obliga a las empresas a repensar sus estrategias de largo plazo. Pluspetrol, al posicionarse como líder en Vaca Muerta, tiene la responsabilidad de equilibrar el crecimiento con un enfoque sostenible que responda a las expectativas de las comunidades y los mercados internacionales.

La reciente adquisición es, sin dudas, un punto de inflexión tanto para Pluspetrol como para la industria en general. La mirada ahora está puesta en cómo la compañía gestionará estos nuevos activos y aprovechará su potencial para consolidar su liderazgo en un sector que se reinventa constantemente.