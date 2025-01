La crisis de Los Grobo se profundiza: ahora entró en default con los bancos

Una vez más, dos empresas del agro comunicaron que no podrán hacer frente a sus vencimientos. Nuevamente, Agrofina y la gigante Los Grobo, informaron este miércoles que no pagaron una deuda de alrededor de u$s 30 millones que tienen con varias entidades financieras. Además, ambas compañías adelantaron que no podrán cancelar otros vencimientos que tienen durante este mes y que suman un total de $ 4.468 millones (alrededor de u$s 4,4 millones).

Los Grobo, por su parte, informó este miércoles, en respectivas notas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que no alcanzó un acuerdo con sus acreedores para prorrogar el pago de la quinta cuota de capital e intereses por un monto de u$s 8,5 millones, cuyo vencimiento fue el pasado lunes 13 de enero. El préstamo, que se utilizó para la refinanciación de otra deuda, data de diciembre de 2021.

Entre los acreedores del grupo, figuran varias bancas privadas como Galicia, Santander, GGAL -antes HSBC-, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial, así como también la empresa de servicios financieros y Promontoria Holding 318 BV. En el caso de Agrofina, la deuda con los bancos es de alrededor de u$s 6,2 millones.

Además, las empresas incumplieron el pago de la cuota de capital e intereses por un monto de u$s 2,7 millones, correspondiente a un préstamo de u$s 50 millones, que solicitaron las compañías para prefinanciar sus exportaciones en noviembre de 2019.

"También se informa que la sociedad no podrá cumplir con los siguientes pagos cuya fecha de vencimiento opera el 15 de enero de 2025: pago de intereses por el monto de $ 202.242.669 y el pago de capital e intereses por el monto de $ 4266 millones", indicó la empresa en el escrito.

Según datos del Banco Central, entre el 2 y el 6 de enero, Los Grobo Agropecuaria registró cheques sin fondos por $ 1376 millones. En tanto, Agrofina, también reportó tres cheques rebotados por $ 450 millones.

Cabe recordar que la crisis de Los Grobo y Agrofina empezó a fines de diciembre, cuando informaron por primera vez que no podrán hacer frente a sus próximos vencimientos de deuda.

De esta manera, las empresas que registraron deuda impaga en diciembre y lo que va de enero, tienen una deuda consolidada de u$s 207 millones de dólares. Un cuarto de ese monto vence en el primer semestre de 2025.