La nueva app de delivery que sale a disputarle el mercado a Rappi y PedidosYa

Aunque se trata de un mercado difícil al estar concentrado casi en su totalidad por las empresas de delivery Rappi y PedidosYa, una nueva app de pedidos a domicilio anunció su desembarco en el país. La invención corre a cargo del argentino Adán Baliña, de tan solo 26 años de edad, que decidió desarrollar Gula, un servicio que, a diferencia de sus competidoras, solo funcionará en ciudades chicas de hasta 300.000 habitantes.

Se trata de un diferencial donde parece radicar el punto fuerte de esta nueva aplicación ya que hasta ahora, las empresas venían enfocándose en plazas más grandes como Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fé, Córdoba y Mendoza, entre otras, debido a la posibilidad de ver allí una mayor rentabilidad al ser lugares donde residen gran cantidad de personas.

"Emprender me surgió de la nada. Fui de vacaciones a Tres Arroyos y me di cuenta que las grandes aplicaciones no llegaban al interior. Las grandes empresas no llegan a estos pequeños mercados y están enfocados en el market share más grande. Empecé a trabajar en Gula en mis tiempos libres, armé un equipo remoto de cinco personas y lo empezamos a desarrollar", dice el joven emprendedor en diálogo con Infotechnology.

El argentino se recibió de ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil y actualmente, está radicado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, donde se desempeña como gerente de operaciones en una firma de inversiones. Baliña contó al medio que en 2018, comenzó a desarrollar la aplicación de delivery Gula y su inversión inicial fueron tres Bitcoin y destacó no arrepentirse de haberlos invertido para poder desarrollar este proyecto.

Cómo funcionará

En cuanto a la interfaz, esta contará con una home en la que se podrá ordenar tanto comida, como pedidos a supermercado y farmacias o incluso un taxi a domicilio, entre otras posibilidades. El lanzamiento oficial tendrá lugar en marzo y podrá descargarse en la tienda de aplicaciones de iOS y Android. El plan es que justamente las personas usen la app para realizar distintas actividades.

Otra de sus funcionalidades será permitir a maestros y alumnos registrarse para buscar clases particulares como también ofrecer servicios de fotografía y marketing a los negocios. En una segunda etapa, lanzarán una tarjeta llamada Gula Pay: "Vamos a ofrecerle a los comercios un fee mensual en el que ofrecemos servicios de fotografía profesional y marketing para expandir sus servicios", explicó Baliña al medio.

En cuanto, a facturación la meta está puesta en recaudar más de $100 millones y registrar un promedio de 15.000 pedidos mensuales. La aplicación no solo será lanzada en la Argentina sino también en México, donde las operaciones estarán a cargo de un socio de Baliña. Restará ver cómo la recibe el público durante los primeros meses de funcionamiento en el país para saber si los objetivos fijados podrán ser cumplidos con éxito.