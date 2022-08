La soja pegó un salto notable en Chicago y volvió a quedar cerca de los US$ 600

En el Mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron la jornada en terreno positivo y los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario explicaron las causas que motivaron fuertes subas

El trigo sube luego de tocar un mínimo en seis meses apuntalado por un dólar más débil y una demanda internacional más robusta. Así el cereal cerró el jueves con una suba de unos US$ 7, quedando en US$ 287.

Por su parte, el maíz culmina con alzas impulsado por la incertidumbre climática en el medio-oeste norteamericano para la segunda quincena de agosto. Además, se le suman las perspectivas de que las exportaciones estadounidenses para la campaña actual terminen por encima de lo estimado. El cereal cerró en US$ 237.

Finalmente, los futuros de soja finalizan con fuertes subas ante las preocupaciones que genera el clima seco y caluroso en un momento clave para el desarrollo del cultivo y una dinámica demanda externa por poroto estadounidense. De esta manera la oleaginosa cerró en US$ 593, unos US$ 20 por encima del valor del miércoles (US$ 572).

Qué pasó en la plaza local

En la rueda de hoy en la plaza rosarina se observó un mayor dinamismo en el mercado, con ofertas entre estables y alcistas por los principales granos y un mayor número de compradores pujando por mercadería

En el mercado de trigo los precios se mantuvieron estables para el conjunto de posiciones ofrecidas, a la vez que se incrementó la cantidad de compradores y se ampliaron las posibilidades de entrega. Por el grano con descarga disponible y por entrega contractual se ofrecieron abiertamente US$ 280/t, sin cambios entre jornadas.

En cuanto al maíz, también se registró una mayor cantidad de oferentes con relación al miércoles y ofertas alcistas para el grano de la actual campaña y estables para la nueva cosecha. Por el cereal con entrega inmediata y por entrega contractual, las ofertas se ubicaron en US$ 220/t, registrando una suba de US$ 5/t y US$ 10/t entre ruedas, respectivamente

Finalmente, en el mercado de soja se dio un incremento en los precios ofrecidos en consonancia con lo acontecido en el Mercado de Chicago así como también una ampliación en la cantidad de participantes por el lado de la demanda. Por soja con descarga disponible, contractual y para la fijación de mercadería se ofrecieron abiertamente $ 50.700/t, por encima de la oferta de la jornada anterior