Ley Ómnibus: se cayó la sesión en Diputados, el proyecto vuelve a Comisión y Milei "explotó"

Después de cinco horas de debate y de derrotas en la negociación, el oficialismo decidió dar marcha atrás y la Ley Ómnibus vuelve a comisión tras los cruces por artículos clave.

Todo lo que se aprobó en la sesión de este martes en particular no tendrá validez. “No es una derrota”, aseguró el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago. Precisamente el bloque oficialista pidió levantar la sesión.

En paralelo, el presidente, Javier Milei, inició una gira en el exterior que empezó en Israel e incluye reuniones con el presidente de ese país, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Visitará el Muro de los Lamentos y el Museo del Holocausto, como parte de una gira que lo llevará también por Italia y el Vaticano, donde tendrá una audiencia con el papa Francisco.

Enojo presidencial

En medio de la gira internacional, el Presidente manifestó su enojo en redes sociales por el tratamiento del megaproyecto: "La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar".

"Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué", expresó y concluyó: "Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país".

La cuenta oficial de la Oficina del Presidente en "X" también se expidió al respecto: "el Presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos”.

En el mismo sentido, remarcaron: “Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

Por último, sentenciaron: “Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno”.