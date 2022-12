Los cinco mejores libros para emprendedores según GoodReads

GoodReads, la red social por excelencia para las personas que son amantes de la lectura, elaboró una lista de los cinco mejores libros para emprendedores que quieran apostar a su propio negocio y avanzar en ese sueño.

No es que estas obras solas vayan a lograr que cualquier persona se vuelva un emprendedor exitoso, pero, sin duda, pueden aportar valiosos consejos a la hora de fijar metas y luchar por proyectos e iniciativas.

El ránking

El método Lean Startup (The Lean Startup), de Eric Ries. es un libro que narra una metodología que se basa en enfocar la creación de una empresa y de sus proyectos en los clientes, de forma en que todo se desarrolla y se mide gracias a la interacción de los clientes o posibles clientes.

De cero a uno: cómo inventar el futuro (Zero to One), de Peter Thiel, una obra que aborda cómo construir compañías que se sostengan en cosas nuevas y se basa en lo aprendido por parte del escritor como cofundador de PayPal y Palantir.

Lo Difícil de las Cosas Difíciles (The Hard Things About the Hard Things), de Ben Horowitz, un libro que busca que el lector aprenda a crear una empresa, enfrentar los problemas difíciles y convertirse en un gran líder.

Reinicia: Borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma (Rework), de Jason Fried, una obra en la que el autor desafía la sabiduría convencional y trae los pasos para que la persona que lo lea pueda ser exitosa y cumpla su sueño de convertirse en emprendedor.

La semana laboral de 4 horas (The 4-Hour Week), de Tim Ferriss, obra en la que autor cuenta cómo pasó de trabajar 80 horas a la semana para ganar 80 mil dólares al año a ganar la misma cantidad, pero solo trabajando cuatro.