Más de 500 empresas recurrieron a la Justicia ante la imposibilidad de conseguir dólares

Unas 500 empresas recurrieron a la Justicia en los últimos 12 meses ante la imposibilidad de hacerse con los dólares para girar al exterior para realizar importaciones, y buena parte de ellas consiguió el aval judicial.

El dato fue aportado por la Cámara de Importadores, desde donde advirtieron que las demoras se han extendido a casi todos los rubros a través del régimen de Licencias No Automáticas (LNA). El trámite hoy afecta a entre 3.500 y 4.000 posiciones arancelarias y no sólo a bienes de consumo, sino también a bienes intermedios y materias primas.

El teoría, el Ministerio de Desarrollo Productivo debería aprobar las LNA en un plazo no mayor a los 60 días, sin embargo generalmente se supera con creces ese periodo y no se otorga ninguna respuesta a las empresas. De esta manera se afecta seriamente tanto a las empresas que tienen que realizar giros para pagar adelantos a proveedores, como a las que ya importaron y tienen la mercadería en el puerto pero no pueden nacionalizarla.

Expertos aduaneros señalan que hoy existen 19.000 posiciones arancelarias, de las cuales, entre 3.500 y 4.000 tienen LNA, que no debería ser más que la presentación de una serie de documentos, pero que en al práctica se convierte en una barrera de ingreso. Indicaron que unas 500 firmas ya fueron a la Justicia en los últimos 12 meses, un número similar al registrado en los cinco años que duraron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).

"La mayoría de los juzgados de primera instancia están haciendo lugar a este tipo de pedidos de los importadores, en la medida en que hayan cumplimentado con la información que pide la normativa", indicaron abogados especialistas en el tema a iProfesional.

Incluso las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal están confirmando aquellas cautelares que otorgaron los juzgados a favor de los importadores, al tiempo que dan vuelta las cautelares de aquellos juzgados que las rechazan.