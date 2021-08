McDonald’s presenta la campaña Get Ready with McDelivery

El segmento de delivery de McDonald’s continúa creciendo y ofreciendo diversas alternativas para seguir cerca de sus consumidores con nuevas propuestas. Desde el 30 de agosto a 1° de septiembre, todas las compras que hagan los clientes en McDelivery a través de la app - superiores a $1300 - tienen premio. La campaña #GRWM (Get Ready with McDelivery) nació de una tendencia que es un éxito en redes sociales que se trata de “prepararte para salir” bajo la atenta mirada de tus followers.

Desde el 30 de agosto, los usuarios de la app que decidan pedir a través de McDelivery, podrán vestirse para comer en casa junto a las mejores prendas de McDonald’s. Los clientes podrán llevarse un ítem exclusivo del merchandising de la marca para prepararte para comer en casa. Con prendas que hacen a un look trendy y canchero, hacé de tu delivery con McDonald´s una celebración especial.

Podrás participar con tu compra por regalos súper originales como medias, pantalones, remeras y/o llaveros. Las compras superiores a $1300 participan por alguno de estos obsequios. Además, del 2 al 12 de septiembre, los clientes que compren a través de McDelivery por la App o se inscriban en el formulario podrán participar en un sorteo exclusivo por un kit de accesorios completo.

“Siempre buscamos opciones para seguir cerca de nuestros consumidores; no solo con beneficios o descuentos. Tratamos de ir con activaciones que realmente no solo sean una sorpresa, sino que también sean innovadoras: sabemos que el merchandising de McDonald’s es un éxito y que es súper valorado por nuestros clientes. Además, en la búsqueda de nuevas activaciones pensamos en alinearnos a una tendencia que es furor en RRSS. Si salir a comer afuera – y toda la previa - es un momento que compartimos con los demás, ¿por qué no pensar que pedir en McDonald’s y disfrutar en casa también lo es?” afirma Leandro Di Gregorio, Gerente de Marketing de Arcos Dorados Argentina.

Actualmente la app es la vía de comunicación de la marca más importante, incorporando también beneficios exclusivos, horarios y direcciones de todos los locales, información del menú, y contenidos y promociones o beneficios exclusivos. La App ofrece también la opción “Pedí y Retirá” que permite a los clientes adelantar su pedido desde donde estén, pudiendo elegir e incluso pagar los productos para solo acercarse al local a retirarlo por mostrador o AutoMac.

Los servicios de McDelivery, Pedí y Retirá, y AutoMac se convirtieron también en la “nueva realidad”, en opciones seguras y rápidas para vivir una experiencia diferente, y continuar disfrutando los productos de McDonald’s. El segmento de McDelivery, al igual que todos los canales de venta de la marca, se encuentra alineado a los procesos establecidos por McProtegidos, un nuevo concepto creado desde la compañía desde que comenzó la pandemia en todos los locales del país que garantiza la mayor seguridad, buscando minimizar el contacto con el cliente, respetando la distancia social e incorporando nuevos protocolos como el uso de tapabocas y máscaras acrílicas de los colaboradores, colocación de acrílicos en puntos de contacto como las cajas y las ventanillas de AutoMac, entre otros.