Mercado de granos: jornada con nivel de actividad acotado y precios entre estables

La rueda local mantuvo un nivel de actividad acotado en sintonía con el conflicto gremial que afecta actualmente las operaciones de las terminales portuarias. En el caso del trigo, se mantuvo el número de compradores activos al tiempo que destacó el amplio abanico de ofertas de compra hasta julio del año próximo. Por maíz, se logró mantener el número de compradores mientras que los precios se mantuvieron relativamente estables. Por soja, la posición contractual operó levemente al alza mientras que reaparecieron las ofertas para la entrega diferida.

El mercado de Chicago culminó en terreno alcista para sus principales cultivos. Por el trigo, se encontró impulso ante la baja de exportaciones por parte de Rusia, sumado a las expectativas de ajustados stocks de trigo a nivel mundial. En el caso del maíz, la falta de lluvias en Brasil preocupa e impulsa los precios, en un contexto donde gran parte de la cosecha estadounidense ya estaría comprometida para su venta. Por último, la soja continuó su rally alcista, alcanzando máximos de los últimos seis años.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 82,9500 / 83,1500; 0,37% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 697.493 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.510.041 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, la actividad comercial en el mercado de soja fue discreta en líneas generales.

Por soja con entrega contractual, se ofrecieron $ 27.800/t, es decir, $ 200/t más que la última rueda de operaciones. En el tramo diferido, hubo posiciones abiertas de compra a diferencia del día viernes. Para enero se ofrecieron US$ 325/t mientras que en febrero US$ 320/t.

Para la próxima campaña comercial 2020/21, el segmento para la descarga entre abril y mayo se ubicó en US$ 310/t respectivamente.

GIRASOL

En el mercado de girasol, se ofrecieron de forma abierta US$ 400/t para la posición disponible, mismo valor que el día viernes. Luego, para el tramo diciembre/marzo de 2021 también se ubicó en US$ 400/t.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, los precios ofrecidos se mantuvieron estables en términos generales destacando el amplio abanico de posiciones abiertas de compra hasta julio del año próximo.

Por trigo con entrega contractual, la oferta se mantuvo en US$ 220/t sin cambios respecto al día viernes. Esta misma condición se ofrecía para la entrega en el mes de enero y febrero, indicando una merma de US$ 5/t. Luego, para la descarga entre marzo y julio el valor ofrecido arribó a US$ 230/t.

MAÍZ

En la jornada de hoy, tuvimos un número de compradores estables y mismas posiciones abiertas de compra. En cuanto a precios, destacaron algunas subas puntuales de la próxima campaña comercial.

Por maíz con entrega disponible, el valor ofrecido se ubicó en $15.000/t. En diciembre, el valor abierto de compra fue US$ 190/t, enero US$ 195/t y febrero US$ 190/t.

En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la oferta de compra por maíz con entrega en marzo alcanzó los US$ 190/t, con abril/mayo en US$ 185/t. Por el cereal con entrega en full junio el valor ofrecido se ubicó en US$ 170/t y julio US$ 168/t. Por último, el mes de agosto arribó a US$ 165/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por dicho producto.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron abiertamente US$ 220/t por sorgo con entrega entre abril y junio del año próximo, aumentando US$ 10/t respecto a la rueda previa.