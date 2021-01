Mercado de granos: precios entre estables y alcistas en la primera rueda del año

En la primera jornada del año 2021, se registró un nivel de actividad estable con una menor cantidad de ofertas abiertas de compra que la última rueda de negocios. En los cereales, destacó el rol del maíz como el mercado más dinámico durante buena parte de la sesión de operaciones.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó el comienzo de semana en sendero alcista entre los principales cultivos. En maíz registró subas ante la reciente suspensión de ventas externas del maíz 2019/20 en Argentina hasta el 28 de febrero. A su vez, la situación climática en América Latina también brinda sostén a las cotizaciones del grano. La soja, continuó su rally alcista alcanzando un nuevo record en los últimos seis años y medio. Sus fundamentos se encontrarían en el clima seco de Argentina y Brasil que aviva las preocupaciones respecto a la oferta global. Por último, el trigo finalizó al alza siguiendo la tendencia del maíz y la soja que brindan soporte al cultivo actualmente.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 84,5000 / 84,7000; 0,65% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 223.322 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.901.705 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, en el segmento contractual se ofertó $ 29.000/t sobre el final de la rueda de operaciones, lo cual indica una suba de $ 250/t respecto a la última jornada. Mientras que en dólares, dicha oferta se ubicó en US$ 343/t respectivamente.

Luego, la posición febrero arribó a US$ 345/t y marzo en US$ 332/t. Este último valor, fue US$ 2/t por encima del registrado el último miércoles. En cuanto al segmento abril de la campaña 2020/21, los compradores dieron un valor de US$ 328/t, es decir, US$ 5/t más que la rueda anterior. Por último, para el tramo mayo la oferta subió US$ 5/t hasta US$ 325/t.

GIRASOL

En la rueda de hoy, reaparecieron las ofertas por girasol con el valor disponible en US$ 400/t. Luego, por los ofrecimientos diferidos el tramo enero/marzo también alcanzó los US$ 400/t entre los compradores del mercado

TRIGO

En el mercado de trigo, se presentó un menor número de compradores activos respecto al último cierre y menores posiciones abiertas de compra en términos generales.

La oferta abierta para entrega en enero se ubicó en US$ 220/t, sin cambios respecto a la última rueda de operaciones. Luego, la posición febrero alcanzó los US$ 222/t, con marzo en US$ 230/t. Mientras que el tramo entre abril y julio se ubicó en US$ 220/t.

Mercado de Los Cereales

MAÍZ

El mercado de maíz, destacó al ser el cultivo con mayor cantidad de compradores activos durante buena parte de la jornada aunque con una caída en la cantidad de posiciones abiertas de compra.

Por maíz con entrega en el mes de enero se ofrecieron US$ 200/t al igual que el segmento entre febrero y abril. En estas últimas posiciones, los valores ofrecidos registraron guarismos por encima de la última rueda de negociaciones.

El ofrecimiento para el mes de mayo se ubicó en US$ 190/t y junio en US$ 180/t, representando un alza de US$ 5/t para ambas posiciones. Por último, el segmento julio arribó a US$ 178/t, indicando una suba importante de US$ 8/t respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas de compra por sorgo.