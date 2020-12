Mercados de granos: en la jornada de hoy hubo subas para la soja

En la rueda de hoy, el mercado de granos local contó con valores de compras alcistas por soja contractual, y ofrecimientos dispares por los cereales.

Por soja con entrega contractual, la oferta de compra propuesta alcanzó los $ 28.275/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz Enero se deslizó a U$S 190/t, y la propuesta por trigo contractual se mantuvo en U$S 225/t.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 343.5/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, $ 28.275/t entrega contractual, y U$S 315/t descarga en Mayo´21.

- Por trigo, U$S 225/t contractual, y U$S 230/t Marzo.

- Por maíz, U$S 190/t Enero, y U$S 190/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 400/t desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, U$S 210/t desde Abril a Junio´21.

Cierre del Mercado de Chicago

Nueva jornada con alzas para los tres commodities. El paro aceitero cumple su 13vo día, limitando las exportaciones argentinas. Además, la sequía limitaría las cosechas, impulsando aún más los precios.

Trigo

Los contratos de futuros de trigo terminan el día con ganancias, en una jornada marcada por subas para todos los commodities observados. En Ucrania, uno de los principales exportadores globales de trigo, las exportaciones bajaron un 16% en comparación con la campaña pasada, lo que pudo haber impactado en las alzas del cultivo, según informó el Ministerio de Economía. Asimismo, se espera una mejora en la producción de trigo candeal en Rusia, frente a la caída de las otras producciones de trigo. Sin embargo, este incremento será destinado mayoritariamente al mercado interno, por lo que su impacto en los precios no sería de relevancia. Por otro lado, el USDA informó ventas por debajo de lo esperado, lo que pudo haberle puesto techo a las alzas.

Maíz

Los futuros de maíz concluyen el día también con alzas, llegando en el día a sus máximos valores desde julio del 2019. Se espera que la sequía tenga impacto no sólo en la soja sino también en la producción de maíz en Sudamérica. Además, continua robusta la demanda del grano amarillo en Estados Unidos, en el marco de una fuerte acumulación de stocks de etanol, lo que impulsaría aún más los precios

Soja

La soja cierra la jornada en sus máximos valores en seis años y medio. La persistencia de la sequía en gran parte de las zonas productoras sudamericanas impacta de lleno en las cotizaciones. En esta línea se recortaron las previsiones de cosecha para Brasil, primer productor mundial del poroto, pasando de 129 a 127 Mt, de acuerdo con Aprosoja. A las dificultades que impone el tiempo para los cultivos se les suma el sostenido paro aceitero que continua paralizando gran parte del comercio exterior argentino, puntualmente la soja y sus productos derivados.