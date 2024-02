Mercosur y UE: una relación de u$s 110.000 millones con fuerte impronta agropecuaria

Luego de años de negociaciones, en 1991 la firma del Tratado de Asunción dio paso a la creación del Mercado Común del Sur, mejor conocido como Mercosur. Por su parte, la Unión Europea viene mostrando décadas de progresiva integración desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que la lleva hoy a ser el mecanismo de integración regional más exitoso del mundo. Mientras el Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y la reciente incorporación de Bolivia, la Unión Europea se conforma por 27 estados, dónde destacan Alemania, Francia, España, Italia, entre otros.

En el informe elaborado por expertos de la BCR (Guido D’Angelo – Patricia Bergero – Emilce Terré) se estima que el comercio entre estos dos bloques aspira a cerrar el 2023 cerca de los US$ 110.000 millones, un nivel elevado, pero por debajo de los US$ 120.000 millones comerciados en 2022. En este sentido, hasta noviembre del 2023 el Mercosur exportó más de US$ 50.000 millones hacia la UE, mientras en el mismo período se anotaron importaciones por cerca de US$ 54.000 millones en el bloque sudamericano desde la UE.

La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur. En 2023 se estima que el 14% de las exportaciones del Mercosur tuvieron a la UE como destino, al tiempo que el 20% de las importaciones provinieron del bloque europeo.

Sin embargo, en la última década se observa un relativo estancamiento del valor comerciado entre el Mercosur y la UE. El crecimiento de otros socios comerciales en las últimas décadas y los obstáculos al comercio entre bloques son dos factores que explican el retroceso del comercio UE- Mercosur. Hace 20 años la UE era destino de cerca del 24% de las exportaciones del Mercosur y del 26% de las importaciones.

En este sentido, hasta 2013 la UE era el principal socio comercial del Mercosur. La irrupción de China en el comercio mundial la lleva a consolidarse actualmente como primer socio comercial del bloque sudamericano. El gigante asiático hoy es destino del 29% de las exportaciones del Mercosur, además de originar el 25% de las importaciones del bloque.

Argentina y UE: un mercado con más espacio para exportar

La formidable sequía en Argentina recortó sustancialmente la producción agroindustrial, lo que impactó de lleno en las exportaciones nacionales. La agroindustria argentina es protagonista de la canasta exportadora a la UE. Más de 25 complejos agro exportan bienes al exigente mercado europeo, donde destacan la soja, el maní, las carnes, el limón, el girasol, entre otros.

De esta manera, el impacto productivo y exportador de la sequía también se sintió en el comercio con el bloque europeo. Para el 2023 las exportaciones a la Unión Europea mostrarían una baja superior al 36%, pasando de casi US$ 11.000 millones a menos de US$ 7.000 millones. En este marco, estimamos que Argentina habría finalizado el 2023 representando el 13% de las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea, un mínimo histórico.

En este contexto, y más allá del fatídico 2023, es menester destacar que Brasil ha aprovechado más la inserción externa en la Unión en estos años que Argentina, Uruguay y Paraguay. Comparando el comercio del lustro 2018-2023 con las de los cinco años anteriores, encontramos a Brasil creciendo un 22% en sus exportaciones y un 11% en importaciones. Mientras tanto, este promedio para las exportaciones argentinas creció un 3% y cayó un 11% en lo que hace a importaciones. Por su parte, en exportaciones Paraguay y Uruguay muestran mermas del 58% y 13%, mientras las importaciones se recortan 21% y 7% respectivamente.

Con este panorama, las negociaciones pendientes por el Acuerdo de Asociación Estratégica firmado en junio de 2019 toman una nueva preponderancia. La recuperación productiva argentina debe estar acompañada de un mejor acceso a mercados.