Mesa financiera: Salva te cuenta todo sobre el rally de bonos, dólares, granos y propiedades

El mercado financiero cerró otra semana de rally alcista para los bonos en dólares, mientras que las acciones tuvieron subas moderadas y los dólares financieros se mantuvieron estables. ¿Llegaron a su techo o continuarán mejorando su perfil los títulos públicos? Los nominados en pesos parecen recuperar terreno. Pero qué pasa con los precios de los granos y de las propiedades en los próximos meses. El analista Salvador Di Stefano se sentó en la Mesa Financiera de Ecos365 y trazó un panorama de lo que cree que puede ocurrir en los mercados y en lo que inversores y productores rurales deberían tener en cuenta para sus estrategias de negocios.

- Los bonos en dólares subieron más de 20% en el mes y un 30% en el año. ¿Creés que seguirán con el raid alcista?

- El rally de los bonos continuará, porque creemos que Argentina podría recibir un crédito internacional de 15 mil millones de dólares. Si los bonos AL30 superan el 60% de paridad, tendremos la posibilidad de una operación repo internacional que traerá más dólares a Argentina. Por lo tanto, el escenario alcista para los bonos está asegurado. Además, con las últimas colocaciones de deuda en pesos, el Banco Central está comprando dólares para pagar el rendimiento de los bonos de julio. Estamos ante un contexto muy positivo.

- ¿Cómo ves las nuevas emisiones de deuda?

- Creemos que las nuevas emisiones de deuda del sector público son muy favorables. Esta semana hubo una emisión de LECAP, que es una letra capitalizable, con una tasa del 5,5%. Realmente, la tasa es muy atractiva y el Estado ha tenido un gran desempeño en la colocación de deuda. La demanda inversora se limita a instrumentos en pesos debido a este excelente desempeño. En la última licitación, que fue hace una semana, las emisiones que se ofrecieron en el mercado con tasa dólar linked, es decir, vinculadas al dólar mayorista, quedaron sin adjudicar. El mercado prefiere deuda en pesos variable o deuda indexada al CER, así que estamos en una buena posición.

- ¿Cómo ves el escenario para los dólares blue y financieros en las próximas semanas?

- Veo el dólar muy estable, principalmente porque el Estado tiene superávit fiscal y no hay emisión monetaria. Sin emisión monetaria, no hay combustible para el mercado informal del dólar (dólar blue). Lo mismo ocurre para los dólares MEP y CCL. Además, la recesión es muy profunda, como diría Javier Milei, lo que significa que no hay mucho dinero circulando. Por lo tanto, mi sensación es que nos dirigimos hacia un contexto en el que el dólar deja de ser tan deseado.

- ¿Seguís los mercados de granos? El otro día un operador me decía que aún en este contexto había que vender y hacer tasas. ¿Coincidís o crees que el negocio es otro?

- Respecto a los granos, no debemos generalizar. Creo que la soja no tiene un futuro alcista por delante, pero es importante analizar día a día. Si la diferencia entre el precio de la soja entre mayo y noviembre supera los 15 dólares, hay un incentivo para vender en noviembre en lugar de mayo. Si esa diferencia no supera los 15 dólares, creo que es mejor vender ahora e invertir en el mercado financiero.

En cuanto al maíz, la situación es diferente. Todos sabemos que el maíz de primera debe venderse, dado que tenemos un diferencial con el maíz de julio de 10 dólares. Sin embargo, tengo malas noticias sobre el maíz de julio en relación con la inflación del gobierno. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y una plaga que está afectando a los cultivos de maíz tardío podrían reducir considerablemente las cantidades de maíz a cosechar. Por lo tanto, creemos que el precio del maíz de julio aumentará significativamente, y creo que para aquellos que tienen un buen stock de maíz tardío para cosechar, guardar es una buena decisión. En resumen, vender soja y guardar maíz. Como puedes ver, no todos los granos son iguales.

- Con el encarecimiento de todo en dólares, ¿ves oportunidades en el mercado inmobiliario?

- Las propiedades en Rosario están a buen precio. El costo oscila entre 1.400 y 2.800 dólares el metro cuadrado en una ubicación entre bulevares, Pellegrini, Oroño y el río Paraná, con vista al río. Hoy en día se pueden encontrar propiedades nuevas y usadas por debajo de ese nivel. Creo que tienen potencial para aumentar entre un 40 y un 50% en los próximos 18 meses. Por lo tanto, aquellos que puedan comprar deberían hacerlo y esperar. Por otro lado, el valor de las propiedades también se ve afectado por los problemas de inseguridad en Rosario en este momento. Si en 12 a 18 meses Rosario resuelve sus problemas de inseguridad, las propiedades en la ciudad no tendrán límite de valoración.