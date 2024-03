Milei 2.0: entre el respaldo empresarial y las dudas políticas, un segundo trimestre que no será de oro

Si algo quedó en claro en la primera sesión del Congreso liderada por Javier Milei es que la campaña es constante y que "ganó tiempo hasta mayo", coincidieron tanto empresarios como políticos después del discurso. Decidió intensificar su estrategia con un relanzamiento de sus propuestas tras el fracaso de la ley Ómnibus en enero y abrió la puerta a una negociación amplia, que parece difícil que prospere debido a la falta de confianza entre el presidente y el arco opositor. ¿El Pacto de Mayo se traducirá en algo menos ambicioso como un nuevo consenso fiscal Nación-provincia? ¿Hasta qué punto tienen margen frente a una sociedad cansada y bolsillos flacos?

Casi la totalidad del empresariado respaldó el discurso y las propuestas de Milei. Así lo reconocieron casi un centenar de ellos consultados por Ecos365 durante el fin de semana. Las mayores críticas al plan provienen de los industriales pymes y comerciantes, quienes ya están sintiendo la recesión con números de caída de ventas similares a los de 2001 o peores en algunos casos. Una encuesta interna de Fisfe es contundente sobre el escenario actual y las proyecciones para 2024.

Hace una década, el economista Miguel Bein solía afirmar que la economía argentina, a partir de abril, ingresaba al "trimestre de oro", en el cual la temporada fuerte de liquidación de dólares de la soja, los anticipos del impuesto a las ganancias y el cierre de las paritarias generaría dinamismo en la actividad y daría al gobierno margen de maniobra para contener las presiones económicas. Sin embargo, en 2024, excepto por la soja (habrá que ver hasta qué nivel están dispuestos a liquidar los productores con estos precios, algo que se verá la semana próxima en Expoagro), el resto de la economía profundiza su caída bajo la estanflación.

El Gran Reset

En este contexto, el especialista en consumo de la consultora W, Guillermo Oliveto, planteó en una charla en la Cámara de Almacenes y Distribuidores Mayoristas de Rosario (Cadimro) un escenario de mercados de consumo divididos casi por la mitad, una Argentina "latinoamericanizada", una "recontra Premium" y otra que incluye al resto de la sociedad. En este "Gran Reset" que la sociedad eligió con la elección de Milei, deben entender que "volvió el mercado", "PxQ", "tendrán que competir", "volvió el marketing y la comunicación", dijo entre otras frases ante un grupo de empresarios que tomaba notas. Cree que fin de año la inflación podría estar en un dígito producto del parate de la economía.

En este "Gran Reset" que la sociedad eligió con la elección de Milei, deben entender que "volvió el mercado", "PxQ", "tendrán que competir", "volvió el marketing y la comunicación" sugirió el consultor Guillermo Oliveto

Otra preocupación crece entre los empresarios por la atención que el presidente presta a la batalla en las redes, pero no así en "la gestión de la micro", que, debido a la falta de firma en muchas áreas, tienen frenados certificados, autorizaciones, etc. "Es como si fueran las Siras del gobierno anterior", señalaron varios de los consultados. Han pasado 80 días de gobierno y no hay definiciones en áreas clave, y en algunas delegaciones del Estado nacional en el interior del país, los despidos son la principal preocupación.

El propio Milei reconoce que se avecinan los meses más duros. Ahora se avecina la nueva ola de aumentos de la mano de las tarifas. También se verá cómo evoluciona el parate de Acindar, que consume tanto gas como Rosario y paraliza a una ciudad como Villa Constitución.

Por lo pronto, en las últimas semanas otro proveedor del sector como Techint, comenzó a bajar un 6% en dólares sus precios. "Aún está lejos de los 60 centavos a los que vende la misma empresa en otros países de la región", señaló un industrial muy preocupado por el anuncio de apertura de las fronteras comerciales, que considera que el presidente "aún no le apuntó a los oligopolios". No son pocos los que están mirando qué pasos dará el otro jugador importante, Gerdau, en estos días.

Pero algunos grandes jugadores nacionales también están preocupados. El desembarco de Elon Musk, Jeff Bezos y grandes fondos de inversión puede acelerar cambios drásticos en varios sectores. Por ahora, grandes inversiones, incluidas las del litio, parecen haber entrado en una nueva fase de "wait to see" hasta ver si el gobierno avanza realmente con los cambios que se propone.

Otros fabricantes santafesinos ya viajaron a Brasil para traer el producto terminado, mientras que no son pocos los que piensan que tendrán que reconvertir su negocio. "Pasaremos a brindar servicios, de producir olvídate, estamos carísimos para el mundo", dijo un fabricante de bienes de capital a Ecos365.

¿Una remake de los 90? Las principales potencias parecen ir en sentido contrario. Trump lidera las encuestas desde octubre pasado para las elecciones en EEUU. Putin está cada vez más cerca de ganar la guerra en Ucrania, lo que impulsa a una ultraderecha en Europa que puede convertirse por primera vez en el bloque más importante en el Parlamento Europeo.

Frente a este escenario de fuerte caída del mercado interno, fabricantes de alimentos están buscando canales de venta en el exterior. Varios de ellos estuvieron en la gira oficial por Dubai y Medio Oriente, y volvieron cargados de pedidos de presupuesto. La clave para las ventas no estaría en el precio, sino en la adaptación del packaging o tamaño de presentación.

No tan seguros

Otros, preocupados por un tema diferente, son del sector asegurador, debido al escándalo desatado por las comisiones pagadas por Nación Seguros a brokers cercanos a Alberto Fernández. En el rubro creen que el presidente Milei y la Justicia escalonarán el tema con las denuncias en marcha. Ejecutivos del sector consultados por Ecos365 buscaron minimizar el impacto para las empresas involucradas. "Si muestran los números las aseguradoras, hasta alguna de ellas puede llegar a decirte que perdieron plata porque se trataba de un negocio con un riesgo alto", agregaron.

En cambio, un hombre importante dentro del negocio asegurador consultado para esta columna consideró que tiene todos los condimentos que al gobierno le sirven para poner en evidencia kioscos del pasado orquestado desde el Estado y además le es muy útil para poner énfasis sobre lo que quiere combatir y disciplinar. Y si detectan casos similares, los harán públicos o los llevarán a la Justicia.