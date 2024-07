Milei: "Cuando la inflación llegue a cero analizaremos si dejar un tipo de cambio flexible o fijo"

En una entrevista televisiva, emitida en la noche de domingo, el presidente de la Nación, Javier Milei se refirió al levantamiento del cepo y explicó bajo qué condiciones levantará el cepo: "Cuando la inflación haya llegado a cero vamos a tener que determinar si dejar un tipo de cambio flexible o fijo. Eso lo vamos a decidir en función de cuánto quedó de base monetaria en términos de PBI. En esa situación, si también tenemos resuelto el problema de los puts, técnicamente estarían dadas las condiciones para abrir el cepo".

De todas formas, reconoció que no puede dar una fecha con precisión porque "no es una economía dirigista" y que el "proceso de estabilización" que está llevando a cabo "no violenta los derechos de propiedad".

Al respecto, explicó: "No hubo una hiperinflación que generara la licuación de activos financieros de modo tal que estabilizar se vuelva muy rápido y fácil. En segundo punto, tampoco hicimos controles de precios ni expropiaciones, como proponían mucho".

Y concluyó: "el tiempo no lo puedo manejar yo, como estoy obrando en un sistema de libertad no lo sé, lo va a decidir la gente".