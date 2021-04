Ofertas dispares en el mercado de granos del martes

En la rueda de hoy el mercado de granos presentó ofertas de compras dispares en relación a la rueda anterior.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 350/t.

Valores Finales

· Por soja, U$S 340/t disponible, y U$S 343/t en mayo.

· Por trigo, U$S 220/t junio, y U$S 220/t para entrega Nov/Ene’22.

· Por maíz, U$S 210/t E/Ctc., y US$215 Junio.

· Por girasol, U$S 430/t en Abril/Mayo, y U$S 350/t Dic/Feb’22

· Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

Cierre dispar en Chicago, con ganancias para el maíz y bajas para la soja y el trigo. Se complica el panorama productivo triguero en el hemisferio norte. Brasil redujo su corte de biocombustibles temporariamente.

Trigo

Los contratos de futuros de trigo finalizan el martes con bajas. Luego del rally alcista, la jornada estuvo marcada por cierres de posiciones y tomas de ganancias. De cualquier manera, el riesgo climático sigue al alza para el trigo del hemisferio norte, pudiendo afectar tanto la producción norteamericana, así como la rusa, lo que limita las bajas en un contexto de sostenida demanda global para el cereal.

Maíz

Los futuros de maíz cierran la jornada con saldo dispar, con una fuerte suba para la posición más cercana y leves bajas para las más lejanas. La venidera cosecha brasilera de maíz de segunda es fundamental para los recortados stocks globales. No obstante, el agua no aparece en Brasil y se complica el panorama productivo, lo que impulsa los precios. Asimismo, el USDA anunció importantes ventas privadas del grano amarillo, lo que muestra un buen dinamismo comercial y apuntala los precios.

Soja

La soja corta la racha alcista y cierra con pérdidas después de diez jornadas al alza. Brasil dispuso una temporaria baja del corte con biocombustibles de las naftas, del 13% al 10%, lo que limita la demanda de soja para la producción de biocombustibles. La Asociación Brasilera de Industrias de Aceites Vegetales presiona para volver a subirlo.

Por Luis Ciucci