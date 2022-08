Otorgan subsidios de $22.258 para empleadas domésticas: cómo acceder al beneficio

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad impulsó el programa Registradas, el cual está dirigido para empleados y empleadas domésticas y así, garantizar sus derechos, su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género.

El Gobierno extendió el plazo de inscripción hacia dicho plan, que brinda beneficios a los empleadores de los trabajadores/as de casas particulares. En relación con el decreto 358/2022, habilitó la inscripción a Registradas hasta el 31 de diciembre de este año.

A su vez, la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) es compatible con el programa, pero no para todas las prestaciones sociales. Por lo tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, Becas Progresar y Potenciar Trabajo, pueden acceder. Mientras, para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, por vejez y madres de 7 hijos o más no está disponible.

Este proyecto busca el incentivo para la formalización y permanencia en el empleo. En referencia, el Estado Nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora (hasta un 50%) durante 6 meses. El monto del subsidio es aproximadamente $22.258

Además, realiza la bancarización de las trabajadoras, es decir, la apertura de una cuenta gratuita en el Banco Nación y acceso a beneficios bancarios.

En cuanto a los empleadores, ellos deberán hacerse cargo del porcentaje restante, pago de los aportes, contribuciones y ART y tendrán la obligación de mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.

Programa Registradas: requisitos

Según la página oficial:

-Las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 6 horas semanales o más en el mismo hogar.

-Sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías "Personal para tareas específicas", "Caseros y caseras", "Asistencia y cuidado de personas" o "Personal para tareas generales".

-La parte empleadora debe tener ingresos brutos mensuales promedio, igual o inferior a $225.937

Las inscripciones están disponibles hasta el 31 de diciembre de 2022.

La parte empleadora debe anotarse y registrar a la trabajadora en: https://www.afip.gob.ar/registradas/

Luego debe ingresar a Mi Afip con CUIT y Clave Fiscal.