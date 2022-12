Para cerrar el 2022: cuáles son los aumentos que llegan con diciembre

Diciembre llega con una lista de aumentos en bienes y servicios regulados y no regulados que le ponen presión a una inflación que aún no logra perforar el piso del 6%. El último mes del año, se comenzará a ver levemente el impacto del programa de Precios Justos, pese a que aún no está disponible en todos los supermercados.

La expectativa del Gobierno es que la inflación se posicione en noviembre por debajo del 6% e incluso que llegue al 5,5%, luego de la desaceleración de rubros con fuertes subas durante el año como alimentos, gastronomía e indumentaria.

En tanto, el Indec dará a conocer el valor final el próximo jueves 15 de diciembre y habrá que esperar a enero 2023 para saber cómo fue el cierre 2022 y poder analizar el impacto que tuvieron los aumentos del último mes.

Uno por uno los aumentos en diciembre 2022

-Tarifas de luz y gas

Luego de la segmentación de tarifas implementada con el fin de ir reduciendo los subsidios en luz y gas, y así cumplir con las metas pautadas con el FMI, los grupos de mayores ingresos (N1), tendrán en diciembre la segunda reducción de la asistencia estatal.

Por lo tanto, la boleta será un 40% más cara, dado que el primer recorte fue del 20%. En febrero será el fin de los subsidios para este grupo cuando se termina de quitar el 40% restante.

Sin embargo, hay dos incrementos previstos que están por definirse en audiencia pública, uno de ellos es el precio del gas que se pagará en 2023, mientras que en enero quedarán establecidos los ajustes que recibirán Edenor y Edesur por costo de distribución de la luz.

-Aumento de prepagas

El Gobierno acordó con el sector privado de salud desdoblar el aumento que provocó las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y resolvió incrementar un 6,9% en diciembre y 6,9% en enero.

A partir de febrero 2023 se implementará un nuevo esquema de aumento mensual de cuotas, en reemplazo del índice de costo de salud que se aplicaba en forma bimestral.

-Combustibles: suba de nafta y gasoil

El Gobierno incorporó a las petroleras al programa Precios Justos con el fin de que los aumentos de los combustibles (nafta y gasoil) sean menores al 4% en los próximos meses.

Las petroleras YPF, Axion (PAE), Raízen (Shell) y Puma Energy (Trafigura) tendrán ese mismo tope para los incrementos de sus productos, que será reducido a 3,5% en cuatro meses (entre marzo y abril del año que viene).

En 2022 la nafta subió entre 60% y 70%, mientras que el gasoil trepó entre 80% y 115%, según la variedad (súper o premium).

-Alquileres

Para los inquilinos que deben realizar su actualización de alquileres en diciembre -contratos firmados en diciembre 2020 y diciembre 2021- la suba alcanzará un porcentaje de 77,5% de acuerdo a un índice (ICL) que contempla la variación de la inflación y de los salarios.

-Aumentos empleadas domésticas

Las trabajadoras agrupadas en el gremio de casas particulares lograron un aumento del 24% sobre el salario vigente en noviembre, a abonarse en cuatro tramos: 8% en diciembre, 7% en enero, 5% en febrero y 4% en marzo.