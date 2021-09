Pensando en la última milla, crearon vehículo de reparto que permite transportar mascotas

El boom del comercio electrónico y del delivery producto de la pandemia, disparó el trabajo de las empresas de reparto, pero también multiplicó dolores de cabeza. ¿Cómo gestionar las entregas de última milla de manera eficiente, con las dificultades de poder estacionar furgones en toda la ciudad, y la imposibilidad de cargar muchos pedidos en motos o bicicletas tradicionales? Una empresa rosarina diseñó un prototipo de bicicleta cargo mutipropósito, que dispone de una caja en la que no sólo se pueden trasladar paquetes, sino que también permite adaptarse para transportar a una mascota y hasta a un chico, con las medidas de seguridad correspondientes.

“Hoy no encontrás lugar para estacionar un vehículo grande, y en uno chico no podés transportar demasiado, entonces vimos que se requería de algo pequeño que pudiera transportar 100 kilos sin problemas”, planteó Renato Poloni, al frente de Green Go, empresa rosarina de vehículos sustentables de cercanía. A partir de ese diagnóstico se embarcaron en la creación de una bicicleta con esa capacidad de carga, pero que no fuera un armatoste, sino atractiva y sofisticada.

“Aquel que tiene una marca posicionada, no quiere que los repartos se hagan en algo feo, desagradable a la vista, porque cuida la estética, por eso pensamos en un vehículo de diseño”, aseveró en diálogo con Ecos365. La bicicleta que diseñaron es en realidad un triciclo invertido, que cuanto más peso lleva, mejor funciona, siendo sumamente ligera de pedalear, y que también contará con una versión de pedaleo electrónicamente asistido. En ambos casos dispone de un gran sistema de cambios y frenos a disco en sus ruedas.

“En Europa hace tiempo que hay una movida en la que se usa la bici para llevar chicos al colegio, sacar al perro, o hacer las compras, algo que en una moto no podés. La nuestra es multipropósito precisamente porque sirve para transportar cosas, pero también te permite colocar una sillita con anclaje isofix para llevar al nene, o un sistema de redes para una mascota”, enumeró Poloni. La caja está hecha de caños de acero galvanizado, revestida en plástico y con goma arriba, lo que le aporta rigidez y le permite minimizar ruidos. También puede fabricarse con otros materiales, adaptándose a las necesidades del cliente.

“El viernes terminamos el prototipo, el domingo salimos a probarlo y la gente no paraba de acercarse a mirarlo porque es muy vistoso. Ahora arrancamos con una preserie de 20 unidades para clientes que nos pidieron, y una vez que nos hagan sus devoluciones, ajustaremos para tener la versión final y lanzarla al mercado”, repasó respecto a los próximos pasos de la firma.

Con modelos anteriores como el Milla, Green Go trabajó produciendo en flota, de manera tal de atender los requerimientos de pocos clientes grandes. Para poder vender masivamente sus productos, y hacer frente a gran cantidad de clientes individuales a la vez, requeriría de una estructura más grande, a la que comenzó a darle forma. “Mucha gente de todo el país, e incluso de Chile, nos consultó cómo hacer para comercializar la bicicleta cargo, y por eso estamos armando una red de concesionarios que se encargará de la venta y postventa”, anunció.

La idea es avanzar primero en el país y luego en el mundo. “Estamos trabajando en paralelo en un plan de desembarco en Europa para ensamblar en España. Nuestros productos tienen estándar europeo y la idea es poder vender en España, Países Bajos y nórdicos, donde la cultura de la bicicleta está muy desarrollada”, expresó. Otro nicho de negocios al que aspiran es el de los municipios. “En Rosario la gente ya se acostumbró a las estaciones de bicicletas públicas. ¿Por qué no podría sumarse alguna unidad con caja como las nuestras para poder ir a hacer las compras? Así no tendrías que mover el auto, ni gastar en estacionamiento”, consideró.